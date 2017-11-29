В Тындинском районе обнаружили три фрагмента первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б»

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Упавшие части первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» в среду, 29 ноября, обнаружили во время облета территории предполагаемого падения обломков. Об этом Амур.инфо в телефонном разговоре сообщил глава Зейского района Андрей Ложечкин. На поиски у специалистов Роскосмоса ушло больше 6 часов.

Специалисты нашли три фрагмента из четырех. Обломки первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» распилят и на вертолете доставят на специальную площадку недалеко от города Зея. Работы начнутся в четверг, 30 ноября. В это же время продолжатся поиски оставшегося четвертого фрагмента.

Поисковая группа обследует территорию предполагаемого падения размером 25 на 15 километров, сообщил глава Зейского района. Уже обнаруженные части находятся в непроходимой тайге, поэтому специалисты Роскосмоса определили площадки для посадки вертолета, на котором к местам падения доставят специальное оборудование для распила.

Все необходимое сотрудники Роскосмоса привезли с собой, рассказал Андрей Ложечкин. По опыту предыдущего года, глава Зейского района предположил, что все работы по распилу и доставке частей на специальный полигон займут около двух недель. Как и в прошлом году, распиленные куски отвезут в заброшенный карьер примерно в 10 километрах от Зеи. После этого на машинах их отправят в Циолковский.