Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:30 1

В Тындинском районе обнаружили три фрагмента первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б»

В Тындинском районе обнаружили три фрагмента первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б»
Фото: ГеоФото

Упавшие части первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» в среду, 29 ноября, обнаружили во время облета территории предполагаемого падения обломков. Об этом Амур.инфо в телефонном разговоре сообщил глава Зейского района Андрей Ложечкин. На поиски у специалистов Роскосмоса ушло больше 6 часов.

Специалисты нашли три фрагмента из четырех. Обломки первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» распилят и на вертолете доставят на специальную площадку недалеко от города Зея. Работы начнутся в четверг, 30 ноября. В это же время продолжатся поиски оставшегося четвертого фрагмента.

Поисковая группа обследует территорию предполагаемого падения размером 25 на 15 километров, сообщил глава Зейского района. Уже обнаруженные части находятся в непроходимой тайге, поэтому специалисты Роскосмоса определили площадки для посадки вертолета, на котором к местам падения доставят специальное оборудование для распила.

Все необходимое сотрудники Роскосмоса привезли с собой, рассказал Андрей Ложечкин. По опыту предыдущего года, глава Зейского района предположил, что все работы по распилу и доставке частей на специальный полигон займут около двух недель. Как и в прошлом году, распиленные куски отвезут в заброшенный карьер примерно в 10 километрах от Зеи. После этого на машинах их отправят в Циолковский.

Просмотров всего: 853

#космодром #космос #происшествия #Циолковский

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Взлетела весело ракета!

    Рогозин был чертовски пьян

    Разгонный блок включить забыли..

    Все пи...ь в океан!!!

    Трехтонный спутник очень тихо, свои антенны распрямил

    И так по путински галантно, пингвину попу придавил.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 15

Директор филиала Роскосмоса Константин Чмаров: ракета не упала
Происшествия 11

В благовещенской поликлинике пациент ранил заместителя заведующей
Общество 7

АмГУ изготовит спутник для запуска на орбиту
Происшествия 11

Благовещенца, порезавшего супругу в детском саду, заключили под стражу