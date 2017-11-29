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29ноября
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сегодня, 17:47 2

На ремонтном заводе в Белогорске задерживают зарплату работникам

На ремонтном заводе в Белогорске задерживают зарплату работникам
Фото: amurobl.ru

«19 центральный автомобильный ремонтный завод» в Белогорске переживает финансовую нестабильность и имеет задолженность по зарплате. Одним из путей решения проблемы может стать продажа неликвидных активов завода в счет погашения задолженности перед работниками.

Губернатор Александр Козлов провел встречу с исполнительным директором АО «Спецремонт» Сергеем Карачковым, в чьем ведении находится завод.

«За каждым предприятием стоят люди, которые трудятся на благо страны. Погашение заработной платы должно быть в приоритете. Люди заработали эти деньги и имеют право их получить», – подчеркнул глава региона.

Дальнейшая судьба авторемонтного завода обсуждалась на встрече губернатора с заместителем министра обороны Юрием Борисовым.

Основной акцент был сделан также на погашении задолженности по заработной плате и решении вопроса по проживанию работников завода в общежитии. В здании проживают 27 семей – 48 человек. Кроме того, руководители обсудили возможность загрузки заказами другого предприятия «Судостроительный завод имени Октябрьской революции».

Учитывая, что в настоящее время идет процесс передачи «19 ЦАРЗ» в состав Госкорпорации Ростех, сторонами был намечен план дальнейшего диалога с Ростехом. Губернатор обратил внимание на необходимость оперативного решения вопроса, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#Белогорск #губернатор #производство

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Комментарии
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  • Михаил68

    Михаил68
    2 часа назад

    И когда погасят задолженость?встретились,обсудили,разошлись.Это вообщето уголовнное дело

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Михаил68

    И когда погасят задолженость?встретились,обсудили,разошлись.Это вообщето уголовнное дело



    А кто у нас законы по зарплатам блюдет? Задолженностей море. И в этом море предприятий должников Белогорский заводик как капелька. Но где посадки?



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