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29ноября
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Благовещенская ЦДШИ начала цикл благотворительных спектаклей

Как спасти лес от пожара, знают юные актеры Центральной детской школы искусств Благовещенска. Театральная студия «Фантазеры» показала премьерный спектакль, посвященный Году экологии. Этой премьерой в школе начали цикл благотворительных спектаклей.

Сказку «Как сестрица Алёнушка и братец Иванушка лес спасали» поставила режиссер и руководитель студии Ольга Васенина. Студия существует в школе три года, в этой постановке заняты 14 её воспитанников от 7 до 13 лет. Ребята создавали образы лесных жителей – деревьев и зверей, которых выручали из беды главные герои.

Первыми зрителями сказки стали воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Мечта», а также замещающие семьи, в которых воспитываются приёмные дети. Проект продолжится до конца года. Каждую субботу в три часа дня «Фантазеры» будут показывать музыкальный спектакль.

«В течение декабря мы проведем еще три благотворительных спектакля для воспитанников воскресной школы кафедрального собора города Благовещенска и детей-инвалидов и их родителей амурских общественных организаций "Источник" и "Открытый мир"», – сказала заместитель директора Центральной детской школы искусств Благовещенска Лариса Самко.

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#культура

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