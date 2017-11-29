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29ноября
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АмГУ изготовит спутник для запуска на орбиту

АмГУ изготовит спутник для запуска на орбиту

Амурский государственный университет вошел в консорциум, который займется созданием группировки наноспутников. Эти аппараты будут предназначены для мониторинга геофизических полей Земли.

В состав консорциума, кроме АмГУ, вошли и другие российские вузы, среди которых Самарский национальный исследовательский университет, Сибирский государственный университет науки и технологий, Санкт-Петербургский политехнический университет. Всего в консорциуме девять организаций, сообщается на сайте АмГУ.

«В ходе реализации каждый университет – участник проекта разработает и изготовит собственный спутник (в формате форм-фактора CubeSat), на который будет установлено оборудование для мониторинга геофизических полей Земли», – рассказал глава группы разработчиков в Амурском госуниверситете, директор научно-образовательного центра Дмитрий Фомин.

Запуск группировки наноспутников запланирован на 2019-2020 годы.

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#вузы #космос #наука #технологии

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • КанзаС

    КанзаС
    1 час назад

    Давайте уже и ракету свою делайте и со стадиона запускайте,это куда Надёжнее будет,чем с Восточного на их ракете ...

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Это точно! На всяком хламе еще долго запуски тестить будут. А вот, что не свои угробили очень плохо. Вырастут страховки на запуски, хороших коммерческих заказов не жди.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    КанзаС

    Давайте уже и ракету свою делайте и со стадиона запускайте,это куда Надёжнее будет,чем с Восточного на их ракете ...



    Речь о наноспутниках. Их будут с рогатки запускать.



  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    SpaceX намерена по итогам 2017 года занять 45 процентов мирового рынка коммерческих пусков (у ЕС останется около 40 процентов, у России — всего 15), а в 2018-м нарастить свою долю до 60-65 процентов (ЕС отводится 30 процентов, России — менее 10). Судя по всему, американцам это удастся. А ведь в 2013 году ситуация была диаметрально противоположной: SpaceX контролировала 10 процентов мирового рынка коммерческих пусков, Россия — 60 процентов, а ЕС — в три раза меньше. «SpaceX вернул этот многомиллиардный рынок Соединенным Штатам», — констатировал старший вице-президент SpaceX Тим Хьюз, выступая на слушаниях в подкомиссии сената США.

    Мы давно в попе. СМИ постоянно высмеивало Американцев, что они покупают наши блоки, двигателя. Они просто создают новое. И скоро мы останемся со своим хламом, не кому не нужные.Это мнение специалистов Вот и будем спутники АМГУ запускать.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    artur-cyrybko

    Вот и будем спутники АМГУ запускать



    Понравилась шутка: изрядно пополнился парк подводных спутников

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    И приведут своего батюшку...

  • tankist btb

    tankist btb
    2 минуты назад

    на счёт орбиты не знаю а вот застраховать нужно подороже. Ракеты летают , а спутники опять не туда полетели.

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