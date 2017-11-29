АмГУ изготовит спутник для запуска на орбиту

Амурский государственный университет вошел в консорциум, который займется созданием группировки наноспутников. Эти аппараты будут предназначены для мониторинга геофизических полей Земли.

В состав консорциума, кроме АмГУ, вошли и другие российские вузы, среди которых Самарский национальный исследовательский университет, Сибирский государственный университет науки и технологий, Санкт-Петербургский политехнический университет. Всего в консорциуме девять организаций, сообщается на сайте АмГУ.

«В ходе реализации каждый университет – участник проекта разработает и изготовит собственный спутник (в формате форм-фактора CubeSat), на который будет установлено оборудование для мониторинга геофизических полей Земли», – рассказал глава группы разработчиков в Амурском госуниверситете, директор научно-образовательного центра Дмитрий Фомин.

Запуск группировки наноспутников запланирован на 2019-2020 годы.