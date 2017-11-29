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29ноября
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сегодня, 17:19 2

В Благовещенске снежная пушка пока работает ночью

В Благовещенске снежная пушка пока работает ночью

Снежная пушка на главной площади Благовещенска уже начала производство снега для постройки новогоднего городка. Пока она работает только в ночное время. В городской администрации пояснили, что дневные температуры еще недостаточно низкие – снег кристаллизуется при температур ниже минус 20 градусов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», пушку на главной площади областной столицы установили 23 ноября. Снежный городок здесь должен быть построен к 25 декабря. В нем появятся 22 снежных и 25 ледовых фигур: скульптуры волка и зайца из «Ну, погоди!», Винни Пуха, Чебурашки, трёх богатырей.

Городские власти сообщают, что тех объемов, которые вырабатывает пушка ночью, хватает для работы. Позже, если запасов снега не станет хватать, она начнет работать и днем.

Ледовые фигуры пока тоже не делают, так как толщина льда на водоемах еще недостаточна для того, чтобы выпиливать большие блоки.

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#отдых #праздники #работа

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Утром работала. К чему вообще новость?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    А пушка на Авроре вообще не работает. Уже который год.

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