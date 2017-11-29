Благовещенец снова обратился к Путину с призывом навести порядок
29 ноября в Благовещенске у здания правительства Амурской области прошел антикоррупционный одиночный пикет. Его вновь провел житель города Николай. На такую же акцию горожанин выходил 8 ноября.
Полотно, которое развернул Николай, прежнее. Надпись на нем гласит: «Долой коррупцию!!! Путин приди – порядок наведи!!!».
Пикетчик стоял возле здания правительства около 14:00. В этот раз он отказался общаться со СМИ, уличив их в необъективности.
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