Благовещенца, порезавшего супругу в детском саду, заключили под стражу

Ранее не судимого мужчину обвиняют в покушении на убийство – часть 3 статьи 30, часть 1 статьи. 105 УК РФ. Ходатайство о заключении под стражу в суд направил следователь, так как благовещенец совершил особо тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Поскольку после нападения обвиняемый скрылся и он знаком со свидетелями совершенного преступления, суд сделал вывод, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и оказать давление на свидетелей.

«Иные меры пресечения, не связанные с лишением свободы, не смогут в полной мере обеспечить его законопослушное поведение на стадии предварительного следствия и суда», – сообщает пресс-служба горсуда.

Помощник прокурора Благовещенска в судебном заседании поддержала ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией. Тем не менее мужчину заключили под стражу до 28 января.

«Суд, не входя в обсуждение вопросов о виновности либо невиновности обвиняемого в инкриминируемом ему деянии, а также вопросов квалификации действий обвиняемого, пришел к выводу о том, что в материалах, представленных суду, содержатся сведения, свидетельствующие о наличии разумных оснований полагать о причастности мужчины к преступлению, которые являются достаточными для принятия решения о применении к нему меры пресечения», – сообщили в пресс-службе суда.

В амурском следственном управлении рассказали, что обвиняемый полностью признал вину. По его словам, причиной по которой он пошел на преступление, стала личная неприязнь.

Как стало известно Амур.инфо, пострадавшая все еще находится в больнице. В сознание она до сих пор не пришла. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Ребенок молодой женщины в настоящее время находится у бабушки.