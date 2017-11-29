Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:22 3

Благовещенца, порезавшего супругу в детском саду, заключили под стражу

Благовещенца, порезавшего супругу в детском саду, заключили под стражу

Благовещенский городской суд избрал меру пресечения благовещенцу, напавшему на супругу в детском саду № 47. Мужчину заключили под стражу на два месяца. Вину в совершении преступления он признал.

Ранее не судимого мужчину обвиняют в покушении на убийство – часть 3 статьи 30, часть 1 статьи. 105 УК РФ. Ходатайство о заключении под стражу в суд направил следователь, так как благовещенец совершил особо тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Поскольку после нападения обвиняемый скрылся и он знаком со свидетелями совершенного преступления, суд сделал вывод, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и оказать давление на свидетелей.

«Иные меры пресечения, не связанные с лишением свободы, не смогут в полной мере обеспечить его законопослушное поведение на стадии предварительного следствия и суда», – сообщает пресс-служба горсуда.

Помощник прокурора Благовещенска в судебном заседании поддержала ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией. Тем не менее мужчину заключили под стражу до 28 января.

«Суд, не входя в обсуждение вопросов о виновности либо невиновности обвиняемого в инкриминируемом ему деянии, а также вопросов квалификации действий обвиняемого, пришел к выводу о том, что в материалах, представленных суду, содержатся сведения, свидетельствующие о наличии разумных оснований полагать о причастности мужчины к преступлению, которые являются достаточными для принятия решения о применении к нему меры пресечения», – сообщили в пресс-службе суда.

В амурском следственном управлении рассказали, что обвиняемый полностью признал вину. По его словам, причиной по которой он пошел на преступление, стала личная неприязнь.

Как стало известно Амур.инфо, пострадавшая все еще находится в больнице. В сознание она до сих пор не пришла. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Ребенок молодой женщины в настоящее время находится у бабушки.

Просмотров всего: 937

#закон #криминал #происшествия #суды

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Супрастинка

    Супрастинка
    20 минут назад

    Еще че-то там возвражает, я в шоке

  • Ю3к

    Ю3к
    14 минут назад

    А личико то как стыдливо прикрывает, ну прям Гюльчатай!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    12 минут назад

    СупрастинкаЕще че-то там возвражает, я в шоке


    Ага. Не вякал бы и адвокатишку своего заткнул. Девченку искромсал и погулять еще на свободе до суда хочет. Совсем оборзел.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Суд обязал власти поставить на учет особо охраняемые природные территории Амурской области
Происшествия 4

В Благовещенске сняли на видео дрифтующего лихача
Происшествия

Чиновник мэрии Благовещенска, приватизировавший муниципальную квартиру, пойдет под суд
Общество 23

Со здания винзавода в Благовещенске начали снимать запрещенную облицовку