Суд обязал власти поставить на учет особо охраняемые природные территории Амурской области
Благовещенский городской суд обязал управление по охране животного мира Амурской области поставить на кадастровый учет все неучтенные особо охраняемые природные территории. Выяснилось, что таких в Приамурье большинство. С требованием устранить нарушение в суд обратилась благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура.
По результатам проверки ведомства оказалось, что официально в области зарегистрированы всего четыре памятника природы. Все они находятся в Ивановском районе. Всего же на территории области расположено 89 особо охраняемых природных территорий областного значения, в том числе 56 памятников природы, 31 заказник, одно водно-болотное угодье и один природный парк.
Отсутствие в государственном кадастре сведений обо всех особо охраняемых природных территориях нарушает федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Это, в свою очередь, может повлечь дальнейшие нарушения, сообщает пресс-служба природоохранной прокуратуры. В частности, неучтенные земли, могут быть предоставлены в пользование заинтересованным лицам, которые могут воспользоваться участками не по назначению.
Благовещенский городской суд исковые требования природоохранной прокуратуры удовлетворил. На устранение нарушений управлению по охране животного мира региона дали 3 года.
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