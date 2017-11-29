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29ноября
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сегодня, 16:22 0

Суд обязал власти поставить на учет особо охраняемые природные территории Амурской области

Суд обязал власти поставить на учет особо охраняемые природные территории Амурской области
Фото: guns.allzip.org

Благовещенский городской суд обязал управление по охране животного мира Амурской области поставить на кадастровый учет все неучтенные особо охраняемые природные территории. Выяснилось, что таких в Приамурье большинство. С требованием устранить нарушение в суд обратилась благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура.

По результатам проверки ведомства оказалось, что официально в области зарегистрированы всего четыре памятника природы. Все они находятся в Ивановском районе. Всего же на территории области расположено 89 особо охраняемых природных территорий областного значения, в том числе 56 памятников природы, 31 заказник, одно водно-болотное угодье и один природный парк.

Отсутствие в государственном кадастре сведений обо всех особо охраняемых природных территориях нарушает федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Это, в свою очередь, может повлечь дальнейшие нарушения, сообщает пресс-служба природоохранной прокуратуры. В частности, неучтенные земли, могут быть предоставлены в пользование заинтересованным лицам, которые могут воспользоваться участками не по назначению.

Благовещенский городской суд исковые требования природоохранной прокуратуры удовлетворил. На устранение нарушений управлению по охране животного мира региона дали 3 года.

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#Амурская осень #животные #жизнь #природа #суды

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