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29ноября
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сегодня, 15:44 4

В Благовещенске сняли на видео дрифтующего лихача

В Благовещенске сняли на видео дрифтующего лихача

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, запечатлевшее опасную езду в Благовещенске. Водитель легковушки ушел в дрифт: он выехал на дорогу с прилегающей территории и поехал по встречной полосе.

Как рассказал информагентству автор ролика Дмитрий, он был снят 29 ноября в дневное время на улице Студенческой.

«На видео кажется, что все происходит далеко. На самом деле это не так, поскольку камера сферическая – все было намного ближе. Я уже начал вправо уходить. Я ехал около 40 километров в час, а если бы чуть быстрее, тот точно бы снес его. Или он меня – кто кого», – поведал Дмитрий.

По его словам, за рулем легкового автомобиля находился парень лет 25, рядом сидела девушка.

«Не знаю, что у него в голове было, что он так стартовал», – констатировал собеседник.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что водитель-лихач нарушил КоАП, часть 2 статьи 12.16 «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».

«Часть вторая гласит, что поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет наложение административного штрафа в размере от 1 000 до 1 500 рублей», – пояснили в ведомстве.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Иван Угрюмый

    Иван Угрюмый
    1 час назад

    А двойной сплошной там совершенно случайно не было? Штраф 1000-1500 руб., а как же лишение прав на 6 мес. Один в воскресенье долетался на Чигирях.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    дрифтовал))))) он там бедняга обделался от такой разворота)))))))

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Хотел девушку впечатлить,видно,больше нечем. Но и тут жидко обделался.

    Девушка,если не совсем дура,больше к этому барану в машину не сядет,а он с такой манерой езды свой столб найдет,лишь бы ущерба много не принес.

  • hghhgh

    hghhgh
    1 час назад

    лишение прав сразу, и аварии из-за таких ослов

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