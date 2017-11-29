«Легенда о Коловрате», «Атлантида», «Она»: кинопремьеры недели

Фото: КиноПоиск

В этот четверг, 30 ноября, в благовещенских кинотеатрах стартуют семь кинопремьер. Четыре из них российского производства. Это «Легенда о Коловрате», «Конверт», «Колобанга. Привет, Интернет!», «Она». Также благовещенцы увидят фильмы «Дыши ради нас», «Атлантида», «Иностранец».

Легенда о Коловрате

XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Молодой рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках.

Актеры: Илья Малаков, Полина Чернышова, Алексей Серебряков, Александр Ильин мл. Режиссеры: Джаник Файзиев, Иван Шурховецкий.

Фильм покажут в АОДНТ, ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», ОКЦ, «Харбине» и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Конверт

Москва. Наши дни. В архитектурную компанию по ошибке приходит странное письмо. Секретарь, заметив недоразумение, просит водителя Игоря доставить конверт по нужному адресу. С этого момента в жизни Игоря начинают происходить необъяснимые вещи: злосчастный конверт как будто преследует героя, целенаправленно ведя его к таинственному адресату.

Актеры : Юлия Пересильд, Игорь Лизенгевич, Ольга Медынич, Сергей Барковский. Режиссер : Владимир Марков.

Фильм можно посмотреть в АОДНТ, ДК Профсоюзов, одном из кинотеатров ТРЦ «Острова» и «Харбине».

Колобанга. Привет, Интернет!

На бескрайних просторах Всемирной паутины, в Колобанге, беззаботно живут ничего не подозревающие смайлы-колобки. Они помогают мальчику Антону передавать эмоции в письмах, а в свободное от работы время отрываются по-круглому! Но однажды в городе происходит несколько таинственных событий, и становится понятно: коварные и могущественные силы хотят поработить Интернет! Смелые друзья – Чёлка, Колобок и Умник – встретятся с пришельцами, посетят заброшенный сайт, побывают в Карантине и столкнутся лицом к лицу с армией Правителя Фидо… Удастся ли им спасти Интернет, находясь на краю пропасти? «Колобанга» покажет!

Актеры: Михаил Галустян, Александр Ревва, Гарик Харламов, Александр Романец. Режиссер: Александр Романец, Вячеслав Марченко.

Мультфильм покажут в киноцентре «Благовещенск», ТРЦ «Острова» и «Харбине».

Она

ОНА – молодая девушка, живущая в большом городе. Странно только то, что ОНА совершенно одна в городе. Нет ни одного человека, не слышно шума улицы и природы. Единственный, кто разделяет ЕЁ одиночество, это РЕБЁНОК. Но их мир кардинально меняется, когда они замечают следы присутствия ещё одного жителя этого странного города.

Актеры: Айсулу Азимбаева, Анастасия Вострова, Ярослав Стаховский. Режиссер: Акан Сатаев.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск» и кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова».

Атлантида

После длительного плавания молодой метеоролог Френд прибывает на затерянный в океане остров принять годичную вахту на метеостанции. На острове оказывается лишь суровый и немногословный смотритель маяка Грюнер. Френд довольно быстро понимает, что Грюнер что-то скрывает, старый метеоролог попал в какую-то передрягу, а остров кажется необитаемым только на первый взгляд.

Актеры: Рэй Стивенсон, Дэвид Оукс, Аура Гарридо. Режиссер: Ксавье Жанс.

Ленту покажут в киноцентре «Благовещенск» и кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова».

Иностранец

Бывший спецагент, ветеран вьетнамской войны Цюань давно сложил оружие и завел мирную жизнь. Но после того как в теракте прямо на глазах погибает его дочь-подросток, видя, что власти не спешат разыскивать преступников, Цюань сам начинает поиск убийцы. Он пойдет на все, чтобы совершить праведное возмездие…

Актеры: Кэти Льюнг, Джеки Чан, Руфус Джонс, Марк Тэнди. Режиссер: Мартин Кэмпбелл.

Покажут картину в киноцентре «Благовещенск» и в ТРЦ «Острова».

Дыши ради нас

Его манеры, настойчивость и великолепное чувство юмора с первого взгляда покорили неприступную Диану. После свадьбы молодожены отправляются в путешествие, где Робин тяжело заболевает. И теперь только любовь способна подарить ему вторую жизнь… Фильм расскажет об одарённом и привлекательном авантюристе Робине Кавендише, который становится парализованным в результате пережитого полиомиелита.

Актеры: Эндрю Гарфилд, Клер Фой, Эдвард Спелирс, Том Холландер. Режиссер: Энди Серкис.

Посмотреть фильм можно в киноцентре «Благовещенск».

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