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29ноября
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Чиновник мэрии Благовещенска, приватизировавший муниципальную квартиру, пойдет под суд

Чиновник мэрии Благовещенска, приватизировавший муниципальную квартиру, пойдет под суд

Бывший начальник правового управления администрации города Благовещенска Дмитрий Дрегваль предстанет перед судом. Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению чиновника в мошенничестве.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», следствие установило, что обвиняемый жил в служебной квартире на улице Комсомольской. Затем, используя служебное положение, на основании подложного постановления главы администрации об исключении указанной квартиры из числа служебных помещений, организовал заключение договора социального найма. При этом он не был признан нуждающимся в жилом помещении, малоимущим и не состоял в очереди на получение жилья. В дальнейшем обвиняемый приватизировал муниципальную квартиру стоимостью около 1,8 миллиона рублей. Тем самым он причинил городу имущественный вред на указанную сумму в особо крупном размере.

Преступление выявили сотрудники областного управления ФСБ. Поводом и основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, предоставленные в следственные органы прокурором города Благовещенска.

В ходе предварительного следствия обвиняемый отказался от дачи показаний, свое отношение к предъявленному обвинению не высказал. Несмотря на это, следствие считает собранные доказательства достаточными для инкриминирования ему совершения преступного деяния.

В отношении подследственного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба областного следственного управления.

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