Малика Галлямова, дочь бывшего амурского сенатора: я нетипичная мажорка

В начале программы организаторы рассказали о героине передачи. Малика – дочь бизнесмена, бывшего сенатора от Амурской области, бывшего министра спорта Московской области Амира Галлямова.

Малике 18 лет, но у нее еще нет своего автомобиля. Зато, когда дочь вернулась из Лондона, отец подарил ей лошадь. «Англия учит быть самостоятельным человеком, – считает ее отец, – если ты поехал туда не тусить, не гулять. Для меня это самое главное».

Малика с трудом может сосчитать, сколько комнат в родительском доме. Остановилась на 16-ти.

«Иногда думаю, что надо ее воспитывать, что деньги – это деньги, что они зарабатываются кровью и потом, – рассказывает о взаимоотношениях с дочерью ее мама. – С твердым намерением входим в ЦУМ. Но выходим с пустой картой. Один раз мы с ней потратили 2 600 000 рублей».

Амир Галлямов рассказал, что с женой они выросли в рабочем городе. «Там девять заводов и пять тюрем. Поэтому мы жили по понятиям. Человеку один раз дается не только жизнь, но и совесть. Нас так воспитывали, и я так воспитываю своих детей».

«У Малики на всё есть свое мнение, – заверяет подруга. – Абсолютно на всё. Вот вы скажете, что сейчас осень, а она скажет – сейчас конец лета. И это будет ее слово».

Участие в реалити-шоу «Наследники» для Малики могло начаться в любую секунду. Участница проекта по сигналу должна была всё бросить и исчезнуть, чтобы под маской другого человека прожить несколько дней.

Девушку увезли в город Иваново, дали обычную одежду. Ей запретили пользоваться телефоном, деньгами и картами родителей. На пять дней дали 1 000 рублей и конверты экстренной помощи. Чтобы воспользоваться ими, участник должен сказать в камеру «Я позор семьи». Малика сразу перед камерой порвала конверты и заявила: «Я не позор семьи». Она искала работу, мыла полы за 300 рублей, работала помощницей официанта, косила траву, доила коров.

Сталкиваясь с реалиями российской жизни, девушка не сдавалась, хотя испытывала состояние шока от историй людей, которые ей встречались. «Мне казалось, что я в каком-то фильме ужасов. Я просто не могла поверить, что такое могло произойти», – призналась она сквозь слезы.

По завершении испытания она продала дорогой браслет, а на вырученные средства помогла людям, которые во время испытания помогли ей.