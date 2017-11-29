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29ноября
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Малика Галлямова, дочь бывшего амурского сенатора: я нетипичная мажорка

Малика Галлямова, дочь бывшего амурского сенатора: я нетипичная мажорка

Дочь бывшего амурского сенатора Амира Галлямова Малика прошла испытание обычной жизнью в телешоу «Наследники». Несколько дней ей пришлось мыть полы, доить коров, чтобы заработать и найти ночлег.

В начале программы организаторы рассказали о героине передачи. Малика – дочь бизнесмена, бывшего сенатора от Амурской области, бывшего министра спорта Московской области Амира Галлямова.

Малике 18 лет, но у нее еще нет своего автомобиля. Зато, когда дочь вернулась из Лондона, отец подарил ей лошадь. «Англия учит быть самостоятельным человеком, – считает ее отец, – если ты поехал туда не тусить, не гулять. Для меня это самое главное».

Малика с трудом может сосчитать, сколько комнат в родительском доме. Остановилась на 16-ти.

«Иногда думаю, что надо ее воспитывать, что деньги – это деньги, что они зарабатываются кровью и потом, – рассказывает о взаимоотношениях с дочерью ее мама. – С твердым намерением входим в ЦУМ. Но выходим с пустой картой. Один раз мы с ней потратили 2 600 000 рублей».

Амир Галлямов рассказал, что с женой они выросли в рабочем городе. «Там девять заводов и пять тюрем. Поэтому мы жили по понятиям. Человеку один раз дается не только жизнь, но и совесть. Нас так воспитывали, и я так воспитываю своих детей».

«У Малики на всё есть свое мнение, – заверяет подруга. – Абсолютно на всё. Вот вы скажете, что сейчас осень, а она скажет – сейчас конец лета. И это будет ее слово».

Участие в реалити-шоу «Наследники» для Малики могло начаться в любую секунду. Участница проекта по сигналу должна была всё бросить и исчезнуть, чтобы под маской другого человека прожить несколько дней.

Девушку увезли в город Иваново, дали обычную одежду. Ей запретили пользоваться телефоном, деньгами и картами родителей. На пять дней дали 1 000 рублей и конверты экстренной помощи. Чтобы воспользоваться ими, участник должен сказать в камеру «Я позор семьи». Малика сразу перед камерой порвала конверты и заявила: «Я не позор семьи». Она искала работу, мыла полы за 300 рублей, работала помощницей официанта, косила траву, доила коров.

Сталкиваясь с реалиями российской жизни, девушка не сдавалась, хотя испытывала состояние шока от историй людей, которые ей встречались. «Мне казалось, что я в каком-то фильме ужасов. Я просто не могла поверить, что такое могло произойти», – призналась она сквозь слезы.

По завершении испытания она продала дорогой браслет, а на вырученные средства помогла людям, которые во время испытания помогли ей.

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#ТВ #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Фергюсон

    Фергюсон
    1 час назад



    дочь бизнесмена, бывшего сенатора от Амурской области, бывшего министра спорта Московской области



    а кто-нить знает че за бизнес у него? или "сенатор и министр" это и есть сей успешный бизнес, на котором он бабло поднял?

  • werta

    werta
    1 час назад

    Фергюсон



    дочь бизнесмена, бывшего сенатора от Амурской области, бывшего министра спорта Московской области



    а кто-нить знает че за бизнес у него? или "сенатор и министр" это и есть сей успешный бизнес, на котором он бабло поднял?



    Какой бизнес? Все на зарплату! (с) Захарченко

  • Вицли

    Вицли
    1 час назад

    Как трогательно. Слёзы в глазах стоят.

  • Oldlord

    Oldlord
    51 минута назад



    ~~На пять дней дали 1 000 рублей



    Нормально, хватило бы многим.



    Браслет продала, деньги раздала...



    Жест конечно не плохой, но если бы мама не рассказывала бы перед этим, как они с дочей за один поход в магазин два с половиной лимона оставляют...

  • Геральт

    Геральт
    40 минут назад



    ~~Сталкиваясь с реалиями российской жизни, девушка не сдавалась, хотя испытывала состояние шока от историй людей, которые ей встречались. «Мне казалось, что я в каком-то фильме ужасов. Я просто не могла поверить, что такое могло произойти»



    Вот что здесь основное... Для них - мы персонажи фильма ужасов, ни больше ни меньше. Собственно вот так видится реалии российской жизни с высоты больших людей.

  • Кайзер

    Кайзер
    32 минуты назад

    В Чагоян её на вечное поселение гниду зажравшуюся...

  • икс7

    икс7
    5 минут назад



    Несколько дней ей пришлось мыть полы, доить коров, чтобы заработать и найти ночлег.



    за что же ей такое наказание

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