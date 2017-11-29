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29ноября
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сегодня, 14:39 0

Трехкратный чемпион России по вольной борьбе приедет в Приамурье

Трехкратный чемпион России по вольной борьбе приедет в Приамурье
Фото: vk.com/wrestbur

В декабре Амурскую область посетит трехкратный чемпион России по вольной борьбе Александр Богомоев. Он станет почетным гостем открытого Кубка Благовещенска по этому виду спорта.

Соревнования пройдут в областном центре с 1 по 3 декабря в спорткомплексе «Юность». Они обещают стать самыми масштабными в спортивном календаре Приамурья в 2017 году. Ожидается, что за победу поборются 350 борцов из восьми регионов России.

Александр Богомоев становился чемпионом России по вольной борьбе в 2014, 2015 и 2016 годах. Предполагается, что в Благовещенске он проведет мастер-класс для участников соревнований, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

Торжественное открытие Кубка Благовещенска по вольной борьбе пройдет 2 декабря в 12:00 в спорткомплексе «Юность».

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#визиты #спорт

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