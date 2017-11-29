На поиски фрагментов ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» вылетели вертолеты

Фото: minpriroda.sakha.gov.ru

29 ноября в 11 часов из Зеи на поиски отделившихся частей ракеты «Союз-2.1б» вылетел вертолет с группой «Роскосмоса» на борту. Ее задача – не только найти фрагменты, но и определиться с площадкой для приземления вертолета, на котором их вывезут. К этой работе, по словам главы района Андрея Ложечкина, приступят в четверг, 30 ноября.

«Сначала они смотрят, определяются, где площадка для высадки вертолета. Высаживают потом десантников, они готовят площадку для посадки вертолета и потом выгружают бригаду, которая занимается распиловкой и подготовкой к вывозу. И все, увозят их сюда», – разъяснил алгоритм действий поисковой бригады Андрей Ложечкин.

Информации о том, нашли ли специалисты обломки, на момент разговора у главы Зейского района не было. Она должна появиться ориентировочно в 16:00 – моменту возвращения бригады в Зею.

Группа вылетела на поиски, не получив информацию от беспилотников, которые поднялись в воздух в среду утром. Границы района, который собираются осмотреть, – 50 на 30 километров, пишет «Интерфакс», со ссылкой на начальника отдела ЦЭНКИ Александра Двуреченского.

Поисковые работы отделившихся частей ракеты начались сразу в двух районах – в Приамурье и соседней Якутии. «Работы по поиску, сбору и вывозу фрагментов должны быть завершены к 4 декабря. Они могут осложниться тем, что сейчас в этих районах уже глубокий снег. Ведется отбор проб снега и грунта, пробы будут отбирать ежедневно. Позже их проанализируют в Республиканском информационно-аналитическом центре экологического мониторинга», — сообщил собеседник РИА Новости

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный состоялся 28 ноября. Она должна была доставить на околоземное пространство космический аппарат «Метеор-М» № 2-1 для климатических наблюдений и 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки.

Однако затем возникла нештатная ситуация в разгонном блоке «Фрегат». На целевую орбиту «Метеор-М», запущенный на ракете «Союз-2.1б», не вышел.