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Морозно и без снега: прогноз погоды в Амурской области на 30 ноября

Морозно и без снега: прогноз погоды в Амурской области на 30 ноября
Фото: wallpapers.99px.ru

В Амурской области 30 ноября будет малооблачно, без осадков. Ночью в отдельных районах ожидается морозный туман. Ветер будет дуть с северо-запада, запада со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 26…31 градус, по северу в отдельных районах понизится до минус 37. Днём по северу столбики термометров остановятся на отметках 20…25 градусов ниже нуля, местами термометры покажут около 30 градусов мороза. По югу днем температура составит минус 17…22 градуса.

В Благовещенске в этот день будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер выберет северо-западное, западное направление и разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит 25…27 градусов, днем – минус 16…18, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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