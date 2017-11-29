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29ноября
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Со здания винзавода в Благовещенске начали снимать запрещенную облицовку

Со здания винзавода в Благовещенске начали снимать запрещенную облицовку

В Благовещенске зданию винзавода, расположенному в переулке Святителя Иннокентия, вернут прежний облик. Ранее сообщалось, что его облицевали керамической плиткой, но оказалось, что делать это запрещено. Руководство оштрафовали и обязали плитку убрать.

Работы по облицовке оказались под запретом из-за того, что здание, которое само по себе не является историческим памятником, находится в охранной зоне объектов культурного наследия. Правовой режим этой зоны запрещает строительство новых объектов высотой более двух этажей и реконструкцию существующих зданий.

Проверку инициировала Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области по согласованию с областной прокуратурой. В итоге дело дошло до суда. АО «Винный завод "Благовещенский"» горсуд привлек к административной ответственности и оштрафовал на 200 тысяч рублей. Завод обжаловал это решение, но и апелляционная, и надзорная инстанции оставили его в силе.

Сейчас половину облицовочной плитки со здания уже сняли. Руководство винзавода отмечает, что хотело сделать, как лучше. По словам директора предприятия, такие меры были необходимы, так как здание обветшало.

«Этому зданию уже больше 100 лет. Когда мы проводили его замеры, оно потеряло свою геометрию, и расхождения в разных местах были от 5 до 45 сантиметров. Мы связали здание бандажом и закрыли все недостатки. Здание красилось на сто раз, поэтому оно потеряло свою привлекательность давно. Плюс ко всему внутри было холодно. Когда мы начали вскрывать окна, мы обнаружили просто пустоту. Мы закрыли все это брусом, утеплили. За годы здание превратилось в сарай. Мы хотели скрыть фасадом недостатки, которые накапливались десятилетиями», – сказал гендиректор АО «Винный завод "Благовещенский"» Сергей Емельянов.

Как отметил Сергей Николаевич, проблем можно было бы избежать, если бы руководство согласовало ремонт здания с инспекцией по охране объектов культурного наследия. Отсутствие согласования, по признанию директора винзавода, и есть его главная ошибка.

«Мы посчитали, что не нужно согласовывать. Ну вот так вышло. Не думали, что все так обернется. В итоге нас оштрафовали на 200 тысяч, плюс еще убытки мы понесли около миллиона рублей. А ведь у нас было комплексное решение – приведение здания в порядок, отделка керамогранитом. Также мы хотели продолжить тротуар за свой счет от улицы Ленина до Святителя Иннокентия, 5, планировали поставить фонари. И вообще, когда мы начали облицовку, мы ведь делали все в едином стиле. Мы учли, что находимся в 32 квартале, обратили внимание на расположенные рядом здания, выложенные керамогранитом в нейтральных тонах, и решили сделать так же, чтобы наше здание не выделялось», – отметил Сергей Емельянов.

Как сообщалось ранее, здание в переулке Святителя Иннокентия, 9, построено во второй половине 19-го века (до 1899 года), оно принадлежало частному лицу, изначально в нем размещался магазин обуви Торгового дома «А.М.Пономарев и Сыновья».

В архивах сохранился фотоснимок, на котором запечатлено это здание, являющееся подлинным элементом исторической застройки квартала. «На фото оно просматривается хорошо. Двухэтажное здание со шпилем и балюстрадой поверху, с белыми наличниками и козырьками. Мы хотим, чтобы нынешний владелец вернул зданию первоначальный облик. Облицовка керамигарнитом не приведет к улучшению технического состояния. Потому что фасад не вентилируется, и поражение грибком и гнилью продолжается. То есть в любом случае нужен ремонт. Задача охранной зоны – это сохранение исторической застройки, – пояснил начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант. – Отмечу, что все варианты, который винный завод готовил, они рассматривались на общественном научно-методическом совете по вопросам охраны памятников при правительстве. Единогласно все члены совета проголосовали, что нужно вернуть первоначальный облик».

Просмотров всего: 1976

#закон #история

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Комментарии
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  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    3 часа назад

    А можно заместо проекта "реконструкция здания ......." забабахать "проект модернизации здания ..... " предварительно проведя всё это дело через проектное обоснование?

    А.... нашла ... СП 42.13330.2011

    1.1 Настоящий документ распространяется на проектирование новых и реконструкцию существующих городских и сельских поселений и включает основные требования к их планировке и застройке. Конкретизацию этих требований следует осуществлять при разработке региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

    Про модернизацию ни слова не сказано.

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    3 часа назад

    Хотя ладно .... согласно терминологии Сп 13-102-2003*: Модернизация здания - частный случай реконструкции.

    Хотя сути это не меняет. Сделатьможно. вопрос лишь в том. как это грамотно оформить.

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    3 часа назад

    Всё правильно сделали! Зассанная деревяха конечно симпатичнее керамогранита!

    Переселите в этот сарай спецов из Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области. Для них будет достойная награда.

  • Сергей Логвинов

    Сергей Логвинов
    2 часа назад

    Хотели как лучше, а получилось как всегда. По-черномырдински. Дебелизм прям какой то. А нафига ЦЭВ реставрировали? Ну и пусть бы стоял себе облезлый...

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    2 часа назад

    Артюхина В.А.

    А можно заместо проекта "реконструкция здания ......." забабахать "проект модернизации здания ..... " предварительно проведя всё это дело через проектное обоснование?

    А.... нашла ... СП 42.13330.2011

    1.1 Настоящий документ распространяется на проектирование новых и реконструкцию существующих городских и сельских поселений и включает основные требования к их планировке и застройке. Конкретизацию этих требований следует осуществлять при разработке региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

    Про модернизацию ни слова не сказано.



    Ска..! Хочется взять и дать тебе...

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    2 часа назад

    ...Градостроительный кодекс Российской Федерации.

  • Nebo

    Nebo
    2 часа назад

    Живу в Германии и вижу на фасадах многих зданий в центре города нанесены года постройки .начиная с 1400 года . Все реконструкции зданий выполняются с сохранением фасада . Интересно , а сколько может простоять деревянное здание ? И в чем ценность отдельно стоящего деревянного здания в центре города ?

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    2 часа назад

    АвтоГАД

    ...Градостроительный кодекс Российской Федерации.



    К чему такая злость? Можно ведь простым человеческим пунктом из Норм сказать. Зачем мне весь кодекс перечитывать?

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Хмм. А когда изуродовали здание "Тайги"? По Зейской сто тридацть скока-то. За бывшим Проддвижением, а ноне за Кэшкой? Где посадки штрафы?

  • medium

    medium
    2 часа назад

    И это центр города!!! Облезлая деревяшка, не отличающаяся изящностью от других таких же бараков-деревяшек. Красота ёпта!!!Действительно в России все через то самое...я не думаю, что у нас в городе много ценителей такой старины. По крайней мере, в новом облике здание выглядело эстетично, а сейчас что?!Правильно, что создается мнение у приезжих, в частности актеров, что город серый и унылый на фоне Китая. Побольше таких бараков сохранять и будет ваще красота!!! Слов нет..одни эмоции. PS: туалет там хоть есть?))), а то может тоже скажут реконструировать, да на улицу вынести сохранители истории....ржунемогутакчтоажплакатьхочется

  • Елена Юрьевна

    Елена Юрьевна
    2 часа назад

    В каком же мы дурдоме живем..... А теперь то все, ВОССТАНОВИЛИ КРАСОТУ....жесть и позорище.

  • Сосед1

    Сосед1
    2 часа назад

    Надо здание Гор.администрации еще вернуть к первоначальному цветовому оформлению...... да и вообще все старые строения по улице ленина вернуть к проектным решениям., а то попеределали все под магазины... в серости и убогости жить как то привычнее некоторым. (зато тупо по букве закона.)

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Молодцы сотрудники Государственной инспекции. Дали по костлявым рукам необузданного капитализма, протянутым к историческому наследию города. Пожалуйста, верните в первоначальный вид здания обувной фабрики и бывшей школы номер пять.

  • хаййп

    хаййп
    1 час назад

    Теперь этот разваливающийся барак опять будет украшать центр города?

  • Мадлен

    Мадлен
    1 час назад

    Да видимо этот барак будет стоять дальше, а потом погребет кого-нибудь под своими руинами. Но это уже будет совсем другая история...

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Снести, пока не рухнуло.

  • Дмитрий Кузнецов

    Дмитрий Кузнецов
    1 час назад

    Идиотизм. Сейчас облезлый барак будет "украшать" центр города. Все логично, по-чиновничьи.

  • 55

    55
    1 час назад

    Сосед1

    Надо здание Гор.администрации еще вернуть к первоначальному цветовому оформлению...... да и вообще все старые строения по улице ленина вернуть к проектным решениям., а то попеределали все под магазины... в серости и убогости жить как то привычнее некоторым. (зато тупо по букве закона.)



    Вот за состояние здания городской администрации на ул. Ленина, 133 саму Администрацию надо вздернуть, а то весь фасад исторического здания кондиционерами испохабили и инспекции похер. А тут за сарай приведенный в приличный вид прицепились, видимо Винзавод алкоголем с инспекторами не поделился, вот и отомстили.



  • хаййп

    хаййп
    1 час назад

    По хорошему было бы этот деревянный барак снести, и на его месте построить такое же здания из кирпича с подсветкой. И будет оно ещё долгие годы украшать центр нашего города!

  • medium

    medium
    47 минут назад

    По хорошему сохранять, так сохранять действительно красивые здания исторические( к примеру, аадминистрация, центробанк, музей, ЦЭВ Белоглазова и т.д.), но никак не бараки. ничего красивого в нем нет даже судя по фото в те времена. Обычная избушка на курьих ножках. Давайте все фото сейчас соберем древние и посмотрим где еще такие будки стоят, чтобы их сохранить)))))поможем городу)))))

  • Tehnik

    Tehnik
    45 минут назад

    Страна дураков.

  • posta

    posta
    37 минут назад

    Спасибо Госинспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области! Отлично выполнили свою работу, не зря деньги получают касатики, молодцы! Такую красоту вернули горожанам! А здравый смысл - ну его к чёрту

  • икс7

    икс7
    17 минут назад

    что бараков в городе мало?

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