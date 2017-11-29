Со здания винзавода в Благовещенске начали снимать запрещенную облицовку

Работы по облицовке оказались под запретом из-за того, что здание, которое само по себе не является историческим памятником, находится в охранной зоне объектов культурного наследия. Правовой режим этой зоны запрещает строительство новых объектов высотой более двух этажей и реконструкцию существующих зданий.

Проверку инициировала Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области по согласованию с областной прокуратурой. В итоге дело дошло до суда. АО «Винный завод "Благовещенский"» горсуд привлек к административной ответственности и оштрафовал на 200 тысяч рублей. Завод обжаловал это решение, но и апелляционная, и надзорная инстанции оставили его в силе.

Сейчас половину облицовочной плитки со здания уже сняли. Руководство винзавода отмечает, что хотело сделать, как лучше. По словам директора предприятия, такие меры были необходимы, так как здание обветшало.

«Этому зданию уже больше 100 лет. Когда мы проводили его замеры, оно потеряло свою геометрию, и расхождения в разных местах были от 5 до 45 сантиметров. Мы связали здание бандажом и закрыли все недостатки. Здание красилось на сто раз, поэтому оно потеряло свою привлекательность давно. Плюс ко всему внутри было холодно. Когда мы начали вскрывать окна, мы обнаружили просто пустоту. Мы закрыли все это брусом, утеплили. За годы здание превратилось в сарай. Мы хотели скрыть фасадом недостатки, которые накапливались десятилетиями», – сказал гендиректор АО «Винный завод "Благовещенский"» Сергей Емельянов.

Как отметил Сергей Николаевич, проблем можно было бы избежать, если бы руководство согласовало ремонт здания с инспекцией по охране объектов культурного наследия. Отсутствие согласования, по признанию директора винзавода, и есть его главная ошибка.

«Мы посчитали, что не нужно согласовывать. Ну вот так вышло. Не думали, что все так обернется. В итоге нас оштрафовали на 200 тысяч, плюс еще убытки мы понесли около миллиона рублей. А ведь у нас было комплексное решение – приведение здания в порядок, отделка керамогранитом. Также мы хотели продолжить тротуар за свой счет от улицы Ленина до Святителя Иннокентия, 5, планировали поставить фонари. И вообще, когда мы начали облицовку, мы ведь делали все в едином стиле. Мы учли, что находимся в 32 квартале, обратили внимание на расположенные рядом здания, выложенные керамогранитом в нейтральных тонах, и решили сделать так же, чтобы наше здание не выделялось», – отметил Сергей Емельянов.

Как сообщалось ранее, здание в переулке Святителя Иннокентия, 9, построено во второй половине 19-го века (до 1899 года), оно принадлежало частному лицу, изначально в нем размещался магазин обуви Торгового дома «А.М.Пономарев и Сыновья».

В архивах сохранился фотоснимок, на котором запечатлено это здание, являющееся подлинным элементом исторической застройки квартала. «На фото оно просматривается хорошо. Двухэтажное здание со шпилем и балюстрадой поверху, с белыми наличниками и козырьками. Мы хотим, чтобы нынешний владелец вернул зданию первоначальный облик. Облицовка керамигарнитом не приведет к улучшению технического состояния. Потому что фасад не вентилируется, и поражение грибком и гнилью продолжается. То есть в любом случае нужен ремонт. Задача охранной зоны – это сохранение исторической застройки, – пояснил начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант. – Отмечу, что все варианты, который винный завод готовил, они рассматривались на общественном научно-методическом совете по вопросам охраны памятников при правительстве. Единогласно все члены совета проголосовали, что нужно вернуть первоначальный облик».