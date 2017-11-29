В Благовещенске пожарные сняли с балкона мужчину

Фото: mchs.gov.ru

В Благовещенске пожарные спасли хозяина двухэтажного дома, где случилось возгорание. Мужчину сняли с балкона при помощи лестницы. Горожанин не пострадал.

Возгорание произошло в доме по адресу: улица Политехническая, 120, поздно вечером 28 ноября. Оперативно на место прибыли несколько пожарных расчетов. Хозяин дома дожидался пожарных на балконе на втором этаже.

«Он проснулся от пожара, вниз спускаться не стал, потому что там уже было задымление, а вышел на балкон. Приехали пожарные и по трехколенной лестнице сняли его с балкона», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Открытое горение удалось ликвидировать за 7 минут. В результате пожара комната на первом этаже оказалась повреждена на площади 30 квадратных метров, второй этаж закопчен на площади 60 квадратов. Также повреждения получили бытовая техника и личные вещи.