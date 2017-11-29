Летать в Москву из Приамурья летом сможет больше льготников

Квоты на льготные авиабилеты до Москвы перераспределят между сезонами. Такое решение приняли на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона под руководством председателя правительства России Дмитрия Медведева.

Вопрос изменения квот на заседании поднял губернатор Приамурья Александр Козлов. Решение перераспределить квоты связано с большой разницей в спросе на субсидируемые перелеты в разные сезоны. По информации минтрасстроя области, летом спрос на льготные билеты в столицу гораздо больше. В авиаагентствах подсчитали, что в июле-августе этого года дешевых билетов не хватило примерно 30-40 процентам льготников, желающим улететь в столицу. Тогда как в другие месяцы льготные билеты даже оставались.

«Сейчас на судно вместимостью более 180 посадочных мест выделяется по 60 авиабилетов со специальным субсидируемым тарифом. Если весной и осенью таких билетов избыток, то в летнее время года приобрести льготные авиабилеты очень сложно», – сказал губернатор области.

Как сообщалось ранее, приобрести дешевые билеты в Москву можно в период с 1 апреля по 31 октября. Под категорию льготников попадают молодые люди до 23 лет, пенсионеры, инвалиды I группы любого возраста и лица их сопровождающие, инвалиды с детства II или III группы, а также те, кто сопровождает ребенка-инвалида. На самолеты вместимостью более 180 посадочных мест выделяется 60 авиабилетов по сниженному тарифу.

Федеральные средства на субсидирование перелетов в европейскую часть страны и обратно по поручению президента России в 2018 году Дальний Восток получит в приоритетном порядке.