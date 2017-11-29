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29ноября
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сегодня, 11:53 6

ГИБДД: амурчанин за несколько лет 34 раза побывал в ДТП

ГИБДД: амурчанин за несколько лет 34 раза побывал в ДТП
Фото: vest-news.ru

Благовещенский городской суд рассмотрел жалобу водителя, оштрафованного на 1 500 рублей за совершение ДТП. Мужчина утверждал, что его вины в аварии нет, однако суд решил иначе. В ходе заседания один из инспекторов ГИБДД заявил, что этот водитель за последние годы становился участником различных ДТП 34 раза.

Рулевой пожаловался в суд на штраф за аварию, которая произошла в Благовещенске в июле 2017 года. Мужчина попал в ДТП, управляя автомобилем Toyota. Водитель объяснил, что ехал по улице Загородной от Северной на Студенческую в крайнем правом ряду. Слева в попутном направлении в левом ряду двигался автомобиль Honda. Водитель «тойоты» стал поворачивать направо, а рулевой «хонды» принялся перестраиваться из левого ряда в правый и столкнулся с Toyota.

«После того как он (водитель Toyota) почувствовал удар, он принял меры к экстренному торможению, и его автомобиль вынесло левее к полосе попутного движения. Столкновение произошло на полосе, по которой он двигался», – приводит доводы рулевого «тойоты» пресс-служба Благовещенского городского суда.

Однако суд, приняв во внимание все обстоятельства, в том числе показания свидетелей, пришел к другому выводу. Он счел, что водитель Toyota при повороте выехал с правой полосы на левую, где столкнулся с Honda.

На заседании присутствовал инспектор ГИБДД, который сообщил, что рулевой «тойоты» с 2014 года стал участником 34 ДТП и в дальнейшем может быть привлечен к уголовной ответственности.

Суд оставил решение о штрафе в отношении водителя без изменения.

Просмотров всего: 1311

#ДТП #закон #происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • сибирячка

    сибирячка
    1 час назад

    если бы это была женщина, комментов было бы уже три страницы))

  • medium

    medium
    1 час назад

    34 раза??? афигеть! Точно подстава какая-то. Либо конкретный водЯтел

  • Фергюсон

    Фергюсон
    1 час назад



    с 2014 года стал участником 34 ДТП и в дальнейшем может быть привлечен к уголовной ответственности.



    за что это? просто не везет челу.

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Фергюсон

    за что это? просто не везет челу.



    Да-да. Чисто конкретная такая невезуха.

    Когда чел ищет приключений на свою ж..., то, как правило, находит.

    Пьер Ришар, блин...

  • Viva

    Viva
    43 минуты назад

    3.2

  • Бодрячок

    Бодрячок
    38 минут назад

    Фото водятла и номер машины. Чтоб от этого дибила подальше держаться

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