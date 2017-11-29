Студенты Амурского МФЦ проходят практику в белогорском локомотивном депо

Водить поезда и ремонтировать локомотивы учатся студенты Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций города Белогорска. Будущие слесари, помощники машинистов электровозов и тепловозов проходят практику в местном сервисном локомотивном депо. Многие остаются работать на предприятии.

Будущие машинисты проверяют тормозное оборудование тепловоза. Это одно из заданий в сервисном локомотивном депо. Михаил Иванов решил пойти по стопам родных и тоже работать на железной дороге. За три года обучения студент успел попробовать свои силы в разных цехах.

«Первую практику был в электроаппаратном цеху, собирали, разбирали токоприемники, красили. Вторую практику попал в электромашинный цех, там разбирали колесную пару. Везде по-разному, где-то было хорошо, нормально было работать. А где-то тяжеловато. Бывало, даже в канаве лазили, чинили, все в грязи были», – поделился студент Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций Михаил Иванов.

Прежде чем сесть на место машиниста локомотива, студенты должны разобраться в его устройстве и в случае чего устранить поломку. После третьего курса они получают третий разряд слесаря по ремонту подвижного состава.

«Студенты проходят у нас практику не единожды. Первая практика у них ознакомительная, идет ознакомление с депо, что и как тут происходит. На второй практике и третьей они работают со слесарями, с наставниками, им дают сборку и разборку элементов. Конечно, после них все проверяют. Но сам ремонт они выполняют самостоятельно», – отметил ведущий инженер по подготовке кадров сервисного локомотивного депо Белогорска Павел Анчухин.

Практику в локомотивном депо студенты железнодорожных специальностей проходят дважды в год. И, хотя заказы на ремонт сокращаются, новые рабочие руки здесь нужны. Прежнее поколение мастеров уходит на пенсию. Так что некоторые после учебы остаются работать в местном депо, другие устраиваются в локомотивные депо Магдагачи, Шимановска, Благовещенска.

«Студенты с первого курса, проходя практику, приобретают самостоятельность. Приобретают мотивацию для освоения профессиональных компетенций, что затем может сыграть большую роль при трудоустройстве на данное предприятие. Он уже знает предприятие, знает технологический процесс, знает режим работы, то есть адаптация проходит гораздо легче. Для предприятия при приеме выпускника на работу исключаются финансовые вложения в переобучение работника», – сказал старший мастер Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций Сергей Енишевский.

Всего в Амурском многофункциональном центре профессиональных квалификаций учатся 130 будущих машинистов и слесарей локомотивов. Срок обучения – около 4 лет. Благодаря дуальному образованию, когда теоретическая подготовка сочетается с практикой на производстве, из учебного заведения они выходят уже подготовленными специалистами.