Всеволод Чаплин заступился за епископа Лукиана, которого обвиняют в неудачном запуске с Восточного
Протоирей Всеволод Чаплин ответил протодиакону Андрею Кураеву, который заявил, что священники должны нести ответственность за неудачи освященных ими ракет. Чаплин считает, что все разговоры о некой мистической «вине» священника, проводившего обряд за неудачу, являются псевдохристианским язычеством, сообщает агентство Nation News.
«Я ракеты не освящал, но освятил много машин. Насколько знаю, ни одна из них не разбилась, но если разобьется, я не буду по этому поводу сильно сокрушаться. Мы не должны магически относиться к обряду, а тем более к таинству… Попросту говоря, мы в молитве освящения ракеты, машины, воинского оружия, еды, питья молимся о том, что господь благословил всё это и благословил нас, которые всё это потребляют … Было бы язычеством считать, что бог в ответ должен выдать нам некоторое количество жизненных благ или обезопасить от некоторого количества происшествий», — сказал Всеволод Чаплин.
Чаплин также обвинил Кураева в двойных стандартах, указав, что тот «сам таким магизмом совершенно не страдает», а с другой стороны, «критикует тех, кто совершает эти обряды», цитирует слова протоирея «Регнум».
Протодиакон Андрей Кураев дважды обвинил епископа Лукиана в неудачных запусках с космодрома Восточный. В первый раз, когда в апреле 2016 года по техническим причинам была перенесена дата запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя спутниками. Второй — за неудачу 28 ноября.
Епископ освящал обе ракеты перед стартом. Корреспондент Амур.инфо попытался связаться с епископом Лукианом по телефону, чтобы получить официальный комментарий. Однако правящий архиерей не ответил на звонки.
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