Всеволод Чаплин заступился за епископа Лукиана, которого обвиняют в неудачном запуске с Восточного

Фото: blaginform.ru

«Я ракеты не освящал, но освятил много машин. Насколько знаю, ни одна из них не разбилась, но если разобьется, я не буду по этому поводу сильно сокрушаться. Мы не должны магически относиться к обряду, а тем более к таинству… Попросту говоря, мы в молитве освящения ракеты, машины, воинского оружия, еды, питья молимся о том, что господь благословил всё это и благословил нас, которые всё это потребляют … Было бы язычеством считать, что бог в ответ должен выдать нам некоторое количество жизненных благ или обезопасить от некоторого количества происшествий», — сказал Всеволод Чаплин.

Чаплин также обвинил Кураева в двойных стандартах, указав, что тот «сам таким магизмом совершенно не страдает», а с другой стороны, «критикует тех, кто совершает эти обряды», цитирует слова протоирея «Регнум».

Протодиакон Андрей Кураев дважды обвинил епископа Лукиана в неудачных запусках с космодрома Восточный. В первый раз, когда в апреле 2016 года по техническим причинам была перенесена дата запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя спутниками. Второй — за неудачу 28 ноября.

Епископ освящал обе ракеты перед стартом. Корреспондент Амур.инфо попытался связаться с епископом Лукианом по телефону, чтобы получить официальный комментарий. Однако правящий архиерей не ответил на звонки.