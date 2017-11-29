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29ноября
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Всеволод Чаплин заступился за епископа Лукиана, которого обвиняют в неудачном запуске с Восточного

Всеволод Чаплин заступился за епископа Лукиана, которого обвиняют в неудачном запуске с Восточного
Фото: blaginform.ru

Протоирей Всеволод Чаплин ответил протодиакону Андрею Кураеву, который заявил, что священники должны нести ответственность за неудачи освященных ими ракет. Чаплин считает, что все разговоры о некой мистической «вине» священника, проводившего обряд за неудачу, являются псевдохристианским язычеством, сообщает агентство Nation News.

«Я ракеты не освящал, но освятил много машин. Насколько знаю, ни одна из них не разбилась, но если разобьется, я не буду по этому поводу сильно сокрушаться. Мы не должны магически относиться к обряду, а тем более к таинству… Попросту говоря, мы в молитве освящения ракеты, машины, воинского оружия, еды, питья молимся о том, что господь благословил всё это и благословил нас, которые всё это потребляют … Было бы язычеством считать, что бог в ответ должен выдать нам некоторое количество жизненных благ или обезопасить от некоторого количества происшествий», — сказал Всеволод Чаплин.

Чаплин также обвинил Кураева в двойных стандартах, указав, что тот «сам таким магизмом совершенно не страдает», а с другой стороны, «критикует тех, кто совершает эти обряды», цитирует слова протоирея «Регнум».

Протодиакон Андрей Кураев дважды обвинил епископа Лукиана в неудачных запусках с космодрома Восточный. В первый раз, когда в апреле 2016 года по техническим причинам была перенесена дата запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя спутниками. Второй — за неудачу 28 ноября.

Епископ освящал обе ракеты перед стартом. Корреспондент Амур.инфо попытался связаться с епископом Лукианом по телефону, чтобы получить официальный комментарий. Однако правящий архиерей не ответил на звонки.

Просмотров всего: 1333

#космодром #космос #религия

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    1 час назад

    3.2

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    КАк это не должен? Он деньги за освещение получил! Верни бабки!

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Они бесплатно не чего не делают. Шарлатаны рясой прикрылись. Церковь должна быть нищей, как народ. А когда они жируют вместе с Путиным, когда остальные голодают. Это не православие. Это отстой.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    лекарство в студию!!!!!! идиоты)))))))

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    ой умора,нашли крайнего...

  • сибирячка

    сибирячка
    1 час назад

    амур.инфо, вы троллите всех?

    кость кинули, а комментаторы и рады стараться...

    пятая новость об одном и том же, и та из пальца высосана

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    А это чистой воды - лукавство! Деньги то берут на лапу, попы.

  • Рыыыж

    Рыыыж
    1 час назад

    Сергей вокалист

    А это чистой воды - лукавство! Деньги то берут на лапу, попы.



    Лукианство вы имели ввиду?)))

  • Gelo

    Gelo
    2 минуты назад

    Лукавианство... Со всех сторон лукавят...

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