69 % амурчан считают свою зарплату недостойной

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Как отмечается, этот показатель остался прежним по сравнению с 2016 годом, когда проводили аналогичное исследование. В 2017 году, как и раньше, достойной свою заработную плату считают только 3 % от общего числа опрошенных.

В исследовании предыдущего года 30 % амурчан заявили, что им не хватает зарплаты на основные траты. В 2017-м доля таких респондентов увеличилась на 5 %. Что касается возрастного среза, то 40 % опрошенных, которым недостаточно заработной платы для покрытия основных расходов, – люди от 36 до 45 лет.

Выясняя, как амурские работники справляются с недостатком денег, HeadHunter установил, что 30 % респондентов, отметивших нехватку зарплаты на основные расходы, подрабатывают дополнительно. В предыдущем году такой способ покрытия дефицита выбрали 29 % респондентов, а наиболее популярным способом решения финансовых трудностей была помощь супруги или супруга. 33 % опрошенных отметили данный способ в 2016 году и 28 % – в текущем году.

Дополнительная подработка как способ покрытия дефицита бюджета наиболее популярна в сфере науки и образования: 45 % респондентов из числа тех, кто испытывает недостаток заработной платы для удовлетворения основных потребностей, подрабатывают дополнительно.

Основной статьей расходов два года подряд остается еда – 80 % и 79 % в 2016 и 2017 годах соответственно. Также среди трех основных статей расходов респонденты указывают коммунальные платежи – 43 % и 40 % в предыдущем и нынешнем годах и расходы на аренду жилья, выплату ипотеки – 32 % (без изменений с 2016 года).

В топ-3 регионов по уровню зарплаты, заявленной респондентами, входят Москва, Санкт-Петербург и Московская область – 62, 47 и 46 тысяч рублей соответственно. Наибольшая доля респондентов, удовлетворенных собственной заработной платой, в Нижегородской области – 26 %, в Москве – 26 % и Тюменской области – 25 %.

С точки зрения профессиональных областей больше всего респондентов, удовлетворенных уровнем собственной заработной платы, – в сфере добычи сырья. Таких 39 %.