64 бюджетных миллиарда не долетели до аэропортов Дальнего Востока

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Аэропорты Дальнего Востока не получили деньги, предназначавшиеся на их развитие. Большая часть бюджетных средств была направлена на другие цели. Виноват в этом Минтранс, сообщил журналистам полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, пишет «Интерфакс».

Из выделенных в 2013 году на эти цели 106,1 миллиарда рублей «более 64 миллиардов просто пропали», сказал Трутнев. И пояснил причину: средства исчезли в силу того, что были плохо подготовлены проекты, несвоевременно проведены госэкспертизы. В результате деньги просто перераспределились, аэропорты не были построены или реконструированы. В этом, считает вице-премьер, виновен Минтранс, пишет «БФМ.ру».

«Минтранс докладывал, что делает все возможное в рамках финансирования. Но это не так», – подчеркнул он. По его словам, из 470 аэропортов и посадочных площадок, которые существовали в 1991 году, осталась, по сути, одна шестая часть. А около 70 % территории региона не имеет достаточной авиационной доступности, отметил Трутнев.

По словам полпреда, премьер-министр дал поручение подготовить доклад с предложением наказать виновных.