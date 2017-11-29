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29ноября
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сегодня, 10:03 7

64 бюджетных миллиарда не долетели до аэропортов Дальнего Востока

64 бюджетных миллиарда не долетели до аэропортов Дальнего Востока
Фото: www.bfm.ru

Аэропорты Дальнего Востока не получили деньги, предназначавшиеся на их развитие. Большая часть бюджетных средств была направлена на другие цели. Виноват в этом Минтранс, сообщил журналистам полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, пишет «Интерфакс».

Из выделенных в 2013 году на эти цели 106,1 миллиарда рублей «более 64 миллиардов просто пропали», сказал Трутнев. И пояснил причину: средства исчезли в силу того, что были плохо подготовлены проекты, несвоевременно проведены госэкспертизы. В результате деньги просто перераспределились, аэропорты не были построены или реконструированы. В этом, считает вице-премьер, виновен Минтранс, пишет «БФМ.ру».

«Минтранс докладывал, что делает все возможное в рамках финансирования. Но это не так», – подчеркнул он. По его словам, из 470 аэропортов и посадочных площадок, которые существовали в 1991 году, осталась, по сути, одна шестая часть. А около 70 % территории региона не имеет достаточной авиационной доступности, отметил Трутнев.

По словам полпреда, премьер-министр дал поручение подготовить доклад с предложением наказать виновных.

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#Дальний Восток #российская власть #транспорт #финансы

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Комментарии
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  • День и ночь

    День и ночь
    3 часа назад

    В заголовке 64 миллиона, в тексте 64 миллиарда. О какой сумме идет речь? "Потерялись" деньги также как спутник вчера... не удивительно...

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    3 часа назад

    В Китае бы пулей в затылок наказали, там знают как решать данные проблемы эффективно, и бороться с коррупцией. 64 миллиарда пропали, да за эти деньги можно новый небольшой город построить, а тут инфляция всё съела.

  • Ринат Рашида брат

    Ринат Рашида брат
    2 часа назад

    мочой облить минтранс и полпреда ..

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    1 час назад

    Ребят, из-за того что не было проектов освоения этих денег, то их просто перераспределили на другие регионы. У нас в Приморье чуть "дорожные" деньги чуть так не прохлопали в этом году....вовремя спохватились.

  • MalySheff

    MalySheff
    1 час назад

    КАК? Потерялись?? 64 млрд!!! Долгоносик сожрал )) В следующем году 90 миллиардов дадим, пусть он подавится!

  • Фергюсон

    Фергюсон
    1 час назад



    Из выделенных в 2013 году на эти цели 106,1 миллиарда рублей «более 64 миллиардов просто пропали», сказал Трутнев.



    а чего ждал пока три года пройдет, чтоб сей факт обнародовать,

    специально, чтоб сроки все вышли по финансовым предъявам?

  • nerv

    nerv
    1 час назад

    Минтранс упразднить!МГА вернуть!

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