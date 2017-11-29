Делом дебошира в самолете Благовещенск – Екатеринбург занялся следственный комитет

В Уральском следственном управлении на транспорте СК России начали доследственную проверку по факту инцидента во время авиарейса Благовещенск – Екатеринбург. В ведомстве узнали о случившемся из средств массовой информации.

В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится на сайте УрСУ на транспорте.

Новых сведений об инциденте не приводится. Сообщается лишь, что, по предварительным данным, 27 ноября на борту самолета «Airbus А-320», выполнявшего рейс Благовещенск – Екатеринбург, в воздухе произошло происшествие с участием пассажира, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, и членов экипажа.

«Мы будем оценивать действия всех участников этого инцидента. По состоянию на вчерашний вечер по уральскому времени материалы из полиции к нам еще не поступили. Поэтому мы пока только со своей стороны начали проверку. Когда поступят материалы, мы уже будем всех опрашивать, все выяснять, восстанавливать картину, потому что видеозапись (инцидента – Прим. ред.) оборванная, неполная. Надо будет опросить всех свидетелей, очевидцев этого происшествия. Работа предстоит кропотливая. Я думаю, в установленные законом сроки мы эту проверку проведем», – прокомментировал «Альфа-каналу» старший помощник руководителя по взаимодействую по СМИ УрСУ на транспорте Дмитрий Лебедев.

Как сообщало Амур.инфо, 27 ноября в лайнере авиакомпании «Уральские авиалинии», который направлялся из Благовещенска в аэропорт Кольцово Екатеринбурга, один из пассажиров устроил пьяный дебош. Его пришлось связать. В Кольцово дебошира передали полицейским.

Как оказалось, мужчина – житель города Набережные Челны. На пассажира составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Против наказания он возражать не стал.