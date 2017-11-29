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29ноября
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Делом дебошира в самолете Благовещенск – Екатеринбург занялся следственный комитет

Делом дебошира в самолете Благовещенск – Екатеринбург занялся следственный комитет

В Уральском следственном управлении на транспорте СК России начали доследственную проверку по факту инцидента во время авиарейса Благовещенск – Екатеринбург. В ведомстве узнали о случившемся из средств массовой информации.

В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится на сайте УрСУ на транспорте.

Новых сведений об инциденте не приводится. Сообщается лишь, что, по предварительным данным, 27 ноября на борту самолета «Airbus А-320», выполнявшего рейс Благовещенск – Екатеринбург, в воздухе произошло происшествие с участием пассажира, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, и членов экипажа.

«Мы будем оценивать действия всех участников этого инцидента. По состоянию на вчерашний вечер по уральскому времени материалы из полиции к нам еще не поступили. Поэтому мы пока только со своей стороны начали проверку. Когда поступят материалы, мы уже будем всех опрашивать, все выяснять, восстанавливать картину, потому что видеозапись (инцидента – Прим. ред.) оборванная, неполная. Надо будет опросить всех свидетелей, очевидцев этого происшествия. Работа предстоит кропотливая. Я думаю, в установленные законом сроки мы эту проверку проведем», – прокомментировал «Альфа-каналу» старший помощник руководителя по взаимодействую по СМИ УрСУ на транспорте Дмитрий Лебедев.

Как сообщало Амур.инфо, 27 ноября в лайнере авиакомпании «Уральские авиалинии», который направлялся из Благовещенска в аэропорт Кольцово Екатеринбурга, один из пассажиров устроил пьяный дебош. Его пришлось связать. В Кольцово дебошира передали полицейским.

Как оказалось, мужчина – житель города Набережные Челны. На пассажира составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Против наказания он возражать не стал.

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#закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    2 часа назад

    Сейчас следственный комитет проведет проверку, и изменят ему с подпункт статьи...

    Статья 213. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное:в) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования, - наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок;

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    ЖОРДЖio

    Сейчас следственный комитет проведет проверку, и изменят ему с подпункт статьи... Статья 213. Хулиганство



    Или терроризм впаяют. Там, ваще, жесть....

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