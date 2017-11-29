Причины провального запуска с Восточного будут расследовать две комиссии

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«Задача будет заключаться в проверке выводов аварийной комиссии "Роскосмоса"», – сообщил изданию один из источников.

От итогов работы обеих комиссий будет зависеть многое: от принятия решения об отмене следующего пуска с Восточного 22 декабря и тотальной проверке технологии сборки «Фрегатов» в НПО имени Лавочкина до кадровых мер в отношении топ-менеджеров «Роскосмоса» и отраслевых специалистов.

Как сообщало Амур.инфо, федеральные СМИ назвали пуск ракеты с Восточного 28 ноября провалом. По последней информации, запущенные с космодрома космические аппараты не выходят на связь. По данным некоторых источников, они могли затонуть. Официальных сведений о случившемся пока мало. В «Роскосмосе» сообщают, что космический аппарат «Метеор-М» – основная полезная нагрузка запущенной ракеты – не обнаружен на целевой орбите.

Между тем на космодроме Восточный к 2028 году собираются строить стартовый стол под новую сверхтяжелую ракету. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Рогозина.

«До 2028 года будет построен третий стартовый стол и технический комплекс под "сверхтяж"… Это работа в интересах Марса, это работа на орбите искусственного спутника Луны, это полет к Юпитеру и так далее», – сказал Рогозин.