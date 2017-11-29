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29ноября
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сегодня, 09:34 16

Причины провального запуска с Восточного будут расследовать две комиссии

Причины провального запуска с Восточного будут расследовать две комиссии
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Выяснять причины нештатной ситуации, возникшей в разгонном блоке «Фрегат» при пуске ракеты с космодрома Восточный 28 ноября, будут две комиссии. Первую возглавит топ-менеджер «Роскосмоса», а вторую, созданную по поручению вице-премьера Дмитрия Рогозина, – председатель научно-технического совета госкорпорации Юрий Коптев, пишет «Коммерсант».

«Задача будет заключаться в проверке выводов аварийной комиссии "Роскосмоса"», – сообщил изданию один из источников.

От итогов работы обеих комиссий будет зависеть многое: от принятия решения об отмене следующего пуска с Восточного 22 декабря и тотальной проверке технологии сборки «Фрегатов» в НПО имени Лавочкина до кадровых мер в отношении топ-менеджеров «Роскосмоса» и отраслевых специалистов.

Как сообщало Амур.инфо, федеральные СМИ назвали пуск ракеты с Восточного 28 ноября провалом. По последней информации, запущенные с космодрома космические аппараты не выходят на связь. По данным некоторых источников, они могли затонуть. Официальных сведений о случившемся пока мало. В «Роскосмосе» сообщают, что космический аппарат «Метеор-М» – основная полезная нагрузка запущенной ракеты – не обнаружен на целевой орбите.

Между тем на космодроме Восточный к 2028 году собираются строить стартовый стол под новую сверхтяжелую ракету. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Рогозина.

«До 2028 года будет построен третий стартовый стол и технический комплекс под "сверхтяж"… Это работа в интересах Марса, это работа на орбите искусственного спутника Луны, это полет к Юпитеру и так далее», – сказал Рогозин.

Просмотров всего: 1824

#космодром #происшествия

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    3 часа назад



    «До 2028 года будет построен третий стартовый стол и технический комплекс под "сверхтяж"… Это работа в интересах Марса, это работа на орбите искусственного спутника Луны, это полет к Юпитеру и так далее», – сказал Рогозин.



    Шоу продолжается.

  • Adolf

    Adolf
    3 часа назад

    А православная комиссия будет? Пусть расследуют, что неправильно сделал лукеян

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Не упала на старте, уже радость!

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Лет через 10 пулять будут без остановки.Озоновая дыра обеспеченна. И в области начнется рост онкологии. Пример! Состояние здоровья населения проживающего в районе БАЙКОНУРА.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад

    Обязательно еще нужно создать комиссию по управлению комиссиями.

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    2 часа назад

    Все комиссии на лицензирование и под контроль всех росдурнадзоров всех имеющихся в России.

  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    Лукиан приедет на лехусе освящать участников комиссии. Вообще после драки кулаками не машут. Лучше бы сказали за чей счёт весь этот банкет с запуском ракеты со всем содержимым в океан, с комиссиями...

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    2 часа назад

    artur-cyrybko

    Лет через 10 пулять будут без остановки.Озоновая дыра обеспеченна. И в области начнется рост онкологии. Пример! Состояние здоровья населения проживающего в районе БАЙКОНУРА.



    пока в Росскосмосе сидят



    Первую возглавит топ-менеджер «Роскосмоса»



    за озоновый слой можно не переживать.

    обидно за профессоров-учёных-инженеров-студентов МГТУ и прочих людей. причастных к созданию спутников.

    Столько усилий. столько лет жизни отдать. чтобы вот так вот очередные бестолочи перечеркнули их одним махом.

    Придумать. разработать прогрмаммы для сових спутников, построить спутник, пройти 10 кругов ада бюрократических. решить проблемы с доставкой на космодром (Почной России ), ждать когда наконец то спутник запустят и .......... и получить страховку по ОСАГО Спутника . Там лет 5-10 жизни вложены в эти изобретения.

    ЯП спилась нафиг совсем от такой новости.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    "От итогов работы обеих комиссий будет зависеть многое: от принятия... до кадровых мер в отношении топ-менеджеров «Роскосмоса» и отраслевых специалистов"

    "Выяснять причины нештатной ситуации... будут две комиссии. Первую возглавит топ-менеджер «Роскосмоса»"

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад



    займутся две комиссии



    Но мало, нужно было четыре...

  • ay

    ay
    2 часа назад

    ЛайКа

    "От итогов работы обеих комиссий будет зависеть многое: от принятия... до кадровых мер в отношении топ-менеджеров «Роскосмоса» и отраслевых специалистов"

    "Выяснять причины нештатной ситуации... будут две комиссии. Первую возглавит топ-менеджер «Роскосмоса»"



    Сам себя высечет. Инфа - 146%.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Victrix



    займутся две комиссии



    Но мало, нужно было четыре...



    Согласна! Adolf классную идею выдвинул, про православную. И возглавить её должен Лукиан



  • Тодд

    Тодд
    2 часа назад

    Тааааак. Где наши доморощенные турфирмы.

    Быстро разрабатываем новый туристический маршрут - "г.Циолковский. Поглазеть на неудачные старты". Скидка 50 %.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    2 часа назад

    Тодд"г.Циолковский. Поглазеть на неудачные старты". Скидка 50 %


    Где ты неудачный старт увидел, йуморист?

  • На Берлин

    На Берлин
    2 часа назад

    Ху есть топ-менеджер. Директор колхоза или кто, по русски можно.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    На Берлин

    Ху есть топ-менеджер. Директор колхоза или кто, по русски можно.



    Чабан? Не?



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