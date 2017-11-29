Элитные спиртные напитки привозили в Москву под видом герметиков: обзор прессы

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Какая полиция нам нужна; какими методами киберпреступники воруют деньги; почему подростку из Мазановского района должны ампутировать руки – о чем пишут газеты, рассказывает в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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В «Комсомольской правде», главной газете страны, озабоченной нашим благосостоянием (вспомните, вчера здесь рассказывалось, где лучше размещать финансы), рассказывается о методах, которыми киберпреступники выманивают деньги. Чтобы не поддаться на происки мошенников, раскрыл издание на спецстранице «Безопасность» и посвятил чтению целых много минут. Выяснил, что если кто-то решил лишить нас средств, то лишит, читай-не читай.

Но все-таки прочтите. Хотя бы будете знать, каким способом вас облапошили.

Также в номере

Еще в «Комсомолке» две страницы посвящены Дмитрию Хворостовскому, две страницы посвящены Михаилу Задорнову, две страницы посвящены Армену Джигарханяну. Пишут и о Киркорове, но тому посвящена только одна страница.

Также одна страница посвящена продукции компании «Ратимир» Получается, Киркоров по своей значимости равен колбасе.

А еще пишут о том, что с космодрома Восточный успешно стартовал «Союз».

Напишут же такое

Миновал профессиональный праздник российской полиции и еженедельник «АиФ» задался вопросом: «Какая полиция нам нужна?». Ну, какая нужна, вы ответите и сами, подсказок не нужно. Проблема в другом – как этого добиться. Пока добиваются тем, что сокращают опытных и высокопрофессиональных, устанавливают планы по раскрытию преступлений, устраивают чехарду с переделом функций между ведомствами. Интересная подборка. Назову лишь один пример: в Брянской области примерно на 500 деревень – один участковый.

Вопросы?

Полный абзац

Две шокирующие информации публикует сегодня «Моя Мадонна». В одной из них говорится о том, что наша область попала в число лидеров по пьянству населения. Заодно мы и один из самых криминальных регионов – и то, и другое связано с низким уровнем жизни.

А вторая заметка о том, что в Мазановском районе подросток, отмечавший день рождения пивом и водкой, не рассчитав своих сил, не дошел до дома и три часа провалялся в снегу. Ему грозит ампутация пальцев обеих рук. Прямо скажу, названные публикации – не единственные, вызывающие мороз по коже.

И не подумайте, что материалы сегодняшней «Моей Мадонны» все сплошь печальные. Просто после названного вы с большей радостью прочтёте о ландышах в кофе и завидном женихе.

На посошок

В «Российской газете» рассказано о том, что некая крупная торговая московская компания занималась контрабандой элитных спиртных напитков под видом строительных герметиков. В числе перемещенных напитков обнаружился, в частности, коньяк Courvoisier 1912 года – примерно полмиллиона рублей за бутылку. Для кого-то же эта партия предназначалась…

До чего довела контрабандистов жадность – даже стоимость того самого герметика они занижали! Это и вызвало у таможенников подозрение.