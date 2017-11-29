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От 16 до 30 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 29 ноября

От 16 до 30 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 29 ноября
Фото: sunhome.ru

В Амурской области 29 ноября ожидается небольшая облачность, без существенных осадков, слабый снег пройдет лишь по востоку Приамурья. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров в секунду.

Температура составит 17…22 градуса мороза. На северо-западе термометры покажут 25…30 градусов ниже нуля.

В Благовещенске в 6 часов утра за окном было 22 градуса ниже нуля, северо-западный ветер дул со скоростью 4-9 метров в секунду. В течение дня в городе будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 8-13 метров в секунду. Температура составит минус 16…18 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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