Сергей Шнуров выложил стихотворение о неудаче Восточного и религии

В тексте не упоминается космодром Восточный, однако в нем явные намеки на пуск, состоявшийся 28 ноября. Является ли Шнуров автором стихотворения, неизвестно. В нем явно чувствуется ирония по поводу связи религии, космических запусков и науки:

Видно, мы не домолились где-то Или в пост поели жирного гуся, Что не может православная ракета На орбиту выйти, спутники неся. Не взлетела. Бездуховность тянет Нас к земле, подальше от небес, Зло смеются инопланетяне, Их щекочет не иначе бес. В небо устремим же свои лица. К чёрту чертежи иже расчеты, Нужно тщательнее всем молиться, Ведь Гагарин тайно был крещёный. Крестный ход устроим и стоянья Православным миром. Сколько нас! Масса, скорость, сила, расстояния, Божьему народу не указ. Потому что нужно верить в чудо, А не бредням всяких там ученых. Донесем же до простого люда, Что Великий Юра был крещёный! Гавкает пускай порода пёсья – Е равно у них ЭМ ЦЭ в квадрате. Не летал он в космос, а вознёсся Силой веры и с молитвой, братья.

Стихи о втором запуске ракеты с Восточного амурчане распространяют и в социальных сетях.

Как сообщало Амур.инфо, по последней информации, на связь не выходят космический аппарат «Метеор-М» и 17 иностранных спутников, запущенные с Восточного. Что произошло, официально пока не сообщается, но федеральные СМИ приводят свои сведения со ссылкой на различные источники. По одной из версий, спутники могли затонуть. Ответственность за неудачный запуск возложили на епископа Лукиана.