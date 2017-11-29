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29ноября
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С нового года российским семьям обещают новые меры поддержки

Масштабную реформу демографической политики объявил глава государства. Владимир Путин заявил о продлении и расширении программы маткапитала, введении специальной программы ипотечного кредита и новых выплат за первенцев.

С 2018 года в России должны начать действовать новые меры поддержки семьи. В их числе продление до 2021 года программы материнского капитала, специальная программа ипотеки и выплаты семьям за первого ребенка. О необходимости «перезагрузить» политику демографического развития заявил Владимир Путин, пишет «Российская газета».

«Нужна активная работа и по снижению смертности, и по стимулированию рождаемости. На первом плане по поддержке стимулирования рождаемости – многодетные со скромными доходами, а также создание дополнительных стимулов для рождения вторых и третьих детей. "Особое внимание – молодым семьям», – заявил на заседании Координационного совета при президенте по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы Владимир Путин.

С нового года появится ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка и до достижения им 1,5 лет. Размер выплаты будут исчислять исходя из прожиточного минимума ребенка в регионе за 2 квартал предшествующего году обращения. В 2018 году сумма составит 10 532 рубля, в 2019 – 10 836 рублей, в 2020 – 11 143 рубля. Рассчитывать на выплату смогут те, чьи заработки не превышают полуторакратной величины прожиточного минимума. Выплаты начнутся со следующего года и будут распространяться на детей, родившихся с 1 января 2018 года. На эту программу за три года потребуется 144,5 миллиардов рублей.

Программу маткапитала продлят до 2021 года, а возможности его использования расширят: особо нуждающиеся смогут получать средства ежемесячно. Уже с двух месяцев материнский капитал можно будет и на оплату услуг детсадов и яслей.

Новая программа ипотечной поддержки предусматривает субсидирование процентной ставки сверх 6 процентов в течение трех лет с даты выдачи кредита на второго ребенка и пяти лет на третьего. Воспользоваться программой смогут и при покупке жилья на первичном рынке, и при рефинансировании ранее полученных кредитов.

Также среди мер повышения рождаемости президент обратил внимание на необходимость увеличить доступность и улучшение качества медицинского обслуживания и доступность дошкольных учреждений.

В Минтруде уже уточнили, что готовятся два законопроекта для реализации послания президента.

Некоторые СМИ заявление Владимира Путина уже назвали предвыборными. «Еще не объявивший о своем выдвижении в президенты Владимир Путин уже пообещал подарки населению. С 2018 году для семей с детьми появятся новые пособия, программа субсидирования ипотеки и будет продлен материнский капитал. Цена подарков – больше 200 миллиардов рублей. Деньги уже заложены в проект бюджета на 2018-2020 гг. в президентском резерве», – пишут «Ведомости».

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#российская власть #соцзащита

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