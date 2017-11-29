Источник: использованы все возможности для обнаружения разгонного блока «Фрегат» на орбите

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«На данный момент были использованы все возможности обнаружить разгонный блок "Фрегат" на орбите. Вероятность того, что он находится в космосе, на данный момент, практически равна нулю», – сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Основной задачей пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» 28 ноября с космодрома Восточный являлось выведение на солнечно-синхронную орбиту космического аппарата «Метеор-М» № 2-1. В заданное время связь с ним установить не удалось. Причиной неудачи в «Роскосмосе» официально назвали отсутствие космического аппарата на целевой орбите.

Рабочая группа на космодроме Восточный пока не оставляет надежды, что спутник может быть в космосе. Однако эксперт считает, что объективных предпосылок для этого нет. Основной причиной нештатной ситуации с разгонным блоком называют техническую неисправность. До этого среди вероятных причин называли и человеческий фактор.

Федеральные СМИ уже назвали второй пуск с космодрома Восточный провалом. На связь не вышли космические аппараты «Метеор-М» и «Бауманец-2». Неизвестна судьба и 17 иностранных спутников, которые были отправлены в космос попутной нагрузкой.