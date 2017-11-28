Ответственность за неудачный запуск с Восточного возложили на епископа Лукиана

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Как сообщалось, после запуска ракеты-носителя с Восточного выйти на связь с космическим аппаратом «Метеор-М» и еще 18 спутниками не удалось. Также не обнаружен и разгонный блок. Официальной версии, что произошло, пока нет.

Андрей Кураев возложил ответственность за неудачный запуск на епископа Лукиана, который освятил ракету перед стартом.

«Если человек нечто делает, а выходит плохо, то для него это вопрос задуматься, правильно ли он делает. Очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг», - сказал Кураев. По его словам, в этом есть «некоторая проблема».

«Я по-богословски могу объяснить все что угодно, понимаю, что есть промысел божий и так далее, но все же, мне кажется, что тот же епископ Лукиан в душе этот вопрос должен хранить. Равно как и епископ Иоанн, который освящал подлодку «Курск». Это вопрос к совести: господи, почему ты ни во что ставишь мои молитвы? Может, мои отношения с тобой менее радужны, чем мне представляется?» - отметил протодиакон.

Ранее причиной неудачного запуска спутника «Метеор-М» с космодрома Восточный назвали человеческий фактор‍.

Как сообщает ТАСС, разгонный блок «Фрегат» в связке с 19 космическими аппаратами, может находиться на нерасчетной орбите. Сейчас ведется его активный поиск, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

«Пока рано говорить, что с "разгонником", то есть упал ли он или взорвался. По нашим данным, было первое включение двигательной установки разгонного блока. После этого "Фрегат" должен был выйти в определенную точку, где его траекторию зафиксировали бы наземные станции слежения. Однако в эту точку он не вышел», - рассказал источник.

По данным собеседника, «сейчас ведется активный поиск разгонного блока». Источник, уточнил, что если блок действительно находится на нерасчетной орбите, то «будут предприняты попытки связаться с ним и скорректировать его орбиту».