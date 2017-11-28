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28 ноября 2017, 23:16 9

Ответственность за неудачный запуск с Восточного возложили на епископа Лукиана

Ответственность за неудачный запуск с Восточного возложили на епископа Лукиана
Фото: tass.ru

Протодиакон Андрей Кураев высказался по поводу неудачного запуска с космодрома Восточный 28 ноября. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что освящающие ракеты священники РПЦ должны отвечать за аварии с ними.

Как сообщалось, после запуска ракеты-носителя с Восточного выйти на связь с космическим аппаратом «Метеор-М» и еще 18 спутниками не удалось. Также не обнаружен и разгонный блок. Официальной версии, что произошло, пока нет.

Андрей Кураев возложил ответственность за неудачный запуск на епископа Лукиана, который освятил ракету перед стартом.

«Если человек нечто делает, а выходит плохо, то для него это вопрос задуматься, правильно ли он делает. Очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг», - сказал Кураев. По его словам, в этом есть «некоторая проблема».

«Я по-богословски могу объяснить все что угодно, понимаю, что есть промысел божий и так далее, но все же, мне кажется, что тот же епископ Лукиан в душе этот вопрос должен хранить. Равно как и епископ Иоанн, который освящал подлодку «Курск». Это вопрос к совести: господи, почему ты ни во что ставишь мои молитвы? Может, мои отношения с тобой менее радужны, чем мне представляется?» - отметил протодиакон.

Ранее причиной неудачного запуска спутника «Метеор-М» с космодрома Восточный назвали человеческий фактор‍.

Как сообщает ТАСС, разгонный блок «Фрегат» в связке с 19 космическими аппаратами, может находиться на нерасчетной орбите. Сейчас ведется его активный поиск, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

«Пока рано говорить, что с "разгонником", то есть упал ли он или взорвался. По нашим данным, было первое включение двигательной установки разгонного блока. После этого "Фрегат" должен был выйти в определенную точку, где его траекторию зафиксировали бы наземные станции слежения. Однако в эту точку он не вышел», - рассказал источник.

По данным собеседника, «сейчас ведется активный поиск разгонного блока». Источник, уточнил, что если блок действительно находится на нерасчетной орбите, то «будут предприняты попытки связаться с ним и скорректировать его орбиту».

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#космодром #космос #религия

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    слов нет

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    58 минут назад

    Теперь священно служителям стоит задуматься, и впредь отказаться брать деньги за освещение ракет, машин, квартир... Это вам знак свыше был, осоновитесь, хватит ерундой страдать, из церкви сделали не понятно что, оказание услуг за деньги, господь не для этого вас послал на землю! Одумайтесь, ибо воздасца вам за грехи, и за дела ваши земные!

  • Братеев

    Братеев
    50 минут назад

    интересно сколько Лукиан за это получил?

  • Тодд

    Тодд
    45 минут назад

    Ох, и молиться усердно надо Лукиану, чтобы ракетный блог оказался на нерасчётной орбите. Иначе неизбежать ему гнева вышестояшего руководства РПЦ.

  • Rak900

    Rak900
    39 минут назад

    ОРУ

  • Nikodim

    Nikodim
    38 минут назад

    ЖОРДЖio

    Теперь священно служителям стоит задуматься, и впредь отказаться брать деньги за освещение ракет, машин, квартир... Это вам знак свыше был, осоновитесь, хватит ерундой страдать, из церкви сделали не понятно что, оказание услуг за деньги, господь не для этого вас послал на землю! Одумайтесь, ибо воздасца вам за грехи, и за дела ваши земные!



    большой плюс! так и есть.

  • Рыыыж

    Рыыыж
    37 минут назад

    Сегодня специально остановился посмотреть онлайн трансляцию запуска.. остановился в кармане. За минуту до старта ракеты рядом со мной встал на микрике какой-то мужик и с хитрым, загадочным видом посмотрел на меня... есть подозрения, что он тоже замешан в неудачном запуске...(

  • Братеев

    Братеев
    13 минут назад

    о господи-Козлов-Калита-Лукиан-а тут ещё и ракета взорвалась

  • елкин

    елкин
    12 минут назад

    Давайте по факту. На территории его епископии все прошло штатно. Альфу вон утром из кустов доставали после аварии, а их Лукиан не освящал

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