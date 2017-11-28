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28 ноября 2017, 20:56 3

Житель Тамбовского района из чувства мести сжег чужой магазин

Житель Тамбовского района из чувства мести сжег чужой магазин
Фото: 4vsar.ru

В Тамбовском районе прокуратура в суд направила уголовное дело в отношении 22-летнего жителя села Муравьевка, обвиняемого в уничтожении чужого имущества. Мужчина поджег чужой магазин. Ущерб составил более 1,5 миллиона рублей.

На преступление амурчанин пошел из-за ссоры с женой предпринимателя. Желая отомстить ей, он вечером в декабре 2016 года, поджег магазин ее супруга-бизнесмена, расположенный в селе Новоалександровка Тамбовского района. В результате магазин и находившийся в нем товар огнем был полностью уничтожен.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

28 ноября 2017 года уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой Тамбовского района направлено в суд. За совершение указанного преступления судом может быть назначено наказание до 5 лет лишения свободы, сообщает прокуратура области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • точка

    точка
    3 часа назад

    Ну. Обычно-то он свои поджигал, а тут вот чужой. Милый заголовок)))

  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    2 часа назад

    С милыми заголовками здесь порядок. Ракеты бы у нас летали с такой периодичностью, как появляются милые заголовки в АИ. )))

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад

    уж лучше бы он свой магазин сжёг. :-)))

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