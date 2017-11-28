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28 ноября 2017, 20:43 6

Экологи обеспокоены запусками ракет с космодрома Восточный

Экологи обеспокоены запусками ракет с космодрома Восточный
Фото: Роскосмос

Амурчане, наблюдавшие за запуском ракеты с Восточного, поспешили поделиться впечатлениями в соцсетях. Но не все оказались рады этому событию. По мнению председателя экологического клуба «Улукиткан» Натальи Калининой, это обычные штатные запуски, которые наносят больше вреда, чем пользы.

«У нас некий страх и опасение сохранился после первого запуска, когда была нештатная ситуация, которая показала не всё, слава богу. Меня всё-таки беспокоит безопасность. Безопасность окружающей среды, людей. Всё, о чём говорили ещё тогда. Выбор места для космодрома не очень удачен в силу того, что близость населенных пунктов. Вот это всё и проявилось, когда людей вынужденно эвакуируют из посёлков. Это же неправильно», – поделилась Наталья Калинина.

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#космодром #природа

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    да ваще конфуз

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Ко мнению Калининой надо добавить факт, что над Амуркой того же карасину обычные самолеты сжыгают в разы большы. За день.

    Ладно. Не за день. За неделю.

    Про бензиновые самобеглые "коляски" и "повозки" надо напоминать?

  • Adolf

    Adolf
    3 часа назад

    щаз вован прислушается к наташе и даст команду перенести космодром в другое место

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Adolf

    щаз вован прислушается к наташе и даст команду перенести космодром в другое место



    Хорошая идея создать новую мегостройку для очередного распила.

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    Да кто о простых людях думает,главное деньги полученные от запуска иностранных спутников.Предлагаю часть населения,которые находятся в зоне риска,переселить в Москву,ведь жить всем хочется.

  • Focus

    Focus
    1 час назад

    Это хорошо что взлет ракеты пока еще вертикальный,но страшно подумать нештатную ситуацию и взлет ракеты сменит старт на горизонтальный!?

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