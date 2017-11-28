Экологи обеспокоены запусками ракет с космодрома Восточный

Фото: Роскосмос

«У нас некий страх и опасение сохранился после первого запуска, когда была нештатная ситуация, которая показала не всё, слава богу. Меня всё-таки беспокоит безопасность. Безопасность окружающей среды, людей. Всё, о чём говорили ещё тогда. Выбор места для космодрома не очень удачен в силу того, что близость населенных пунктов. Вот это всё и проявилось, когда людей вынужденно эвакуируют из посёлков. Это же неправильно», – поделилась Наталья Калинина.