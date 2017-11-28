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28ноября
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На день открытых дверей в областной онкодиспансер впервые пришли мужчины

На день открытых дверей в областной онкодиспансер впервые пришли мужчины

Более ста амурчан пришли на день открытых дверей в поликлинику Амурского онкологического диспансера. Проверить свое здоровье туда позвали всех желающих. Впервые на такую акцию пригласили и мужчин.

Рак молочной железы – это основная причина смертности среди женщин репродуктивного возраста. И день открытых дверей в онкодиспансере традиционно направлен на выявление именно этой патологии.

«Следует отметить, что на сегодняшний момент рак молочной железы не является заболеванием, которое фатально. То есть не приводит само по себе к смерти пациента при условии раннего выявления», – пояснила заведующая поликлиникой Амурского онкологического диспансера Татьяна Коробкова.

День открытых дверей проходит раз в квартал, в этот раз помимо других обследований можно было сдать кровь на онкомаркеры. Впервые в акции поучаствовали мужчины. Им предложили сдать анализ на простат-специфический антиген. Это единственный онкомаркер, который наиболее информативен и показывает на ранних стадиях патологию предстательной железы.

«Как у женщин рак молочной железы на первом месте в структуре онкозаболеваемости, так у мужчин рак предстательной железы, к сожалению, сейчас выходит на лидирующие позиции», – добавила Татьяна Коробкова.

Организовать отдельный день для приема мужчин пока что невозможно, утверждают медики. Представители сильного пола не склонны заботиться о своем здоровье. Именно поэтому в день открытых дверей призывали женщин приходить на проверку и приводить мужчин из своих семей.

Амурчане могли исследовать кровь на онкомаркеры, сделать УЗИ молочной железы или маммографию, а также врачи осматривали кожу и лимфоузлы на визуальные изменения.

Если у врача в ходе проверки возникали сомнения в постановке диагноза, тут же на месте проводилось дообследование. По опыту прошлых лет из 100 человек, пришедших на обследование, у 3-4 обнаруживают рак молочной железы, а в 5-6 случаях – базалиому, разновидность рака кожи. Результаты этого обследования будут готовы через две недели – кто-то из пациентов узнает о неприятном диагнозе, но благодаря раннему выявлению получит шанс излечиться.

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#здоровье

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 минута назад

    А разве эта новость вчера не была опуьликована? Зачем повтор?

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