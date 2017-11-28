Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:47 9

Федеральные СМИ назвали второй пуск с Восточного провалом

Федеральные СМИ назвали второй пуск с Восточного провалом
Фото: ТАСС

В Интернете активно обсуждают второй пуск с космодрома Восточный. Федеральные СМИ уже назвали его провалом. Ранее сообщалось, что под вопросом оказалась судьба космического аппарата «Метеор-М».

Теперь говорится о том, что на связь не выходят и 17 иностранных спутников, которые были отправлены в космос попутной нагрузкой, пишет «Газета.Ru». Также нет связи с аппаратом «Бауманец-2», разработанным студентами МГТУ имени Баумана и созданным по заказу университета в НПО машиностроения, сообщает «РИА Новости».

«Отделение остальных спутников от "Фрегата" должно состояться через четыре часа после пуска. Пока никакой информации нет. Связи ни с "Фрегатом", ни с аппаратами нет», – пояснил источник в «Главкосмосе».

Между тем появилась информация, что спутник «Метеор-М 2-1», который 28 ноября был запущен с космодрома Восточный, мог затонуть в Атлантическом океане после схода с орбиты. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в ракетно-космической отрасли. Он отметил, что взрыва не зафиксировано, а значит, спутник мог просто упасть.

Также сообщается, что спутник «Метеор‐М» мог рухнуть из‐за человеческого фактора. Авария, по мнению источника, произошла из-за ошибки в полетном задании ракеты-носителя. Неправильно оно было составлено и для разгонного блока «Фрегат».

«В результате первый импульс был выдан не в той ориентации, которая необходима, поэтому разгонный блок вместе со спутником вошел в атмосферу и упал в Атлантический океан. Допущенная в программе ошибка могла стать причиной неверного разворота ракеты-носителя по тангажу. Из-за нее же, вероятно, положение платформы разгонного блока оказалось некорректным», – сказал источник.

Источник подчеркнул, что на стабилизацию ситуации после отделения от третьей ступени разгонному блоку не хватило времени.

По информации «Интерфакса», «Метеор-М» был застрахован примерно на 2,5 миллиарда рублей. Страховщиками не выведенного на орбиту спутника являются «СОГАЗ» , «Ингосстрах» , «Мегарусс» и «ВСК». В частности, доля «СОГАЗа» в договоре страхования составляет 50 %, у «Ингосстраха» – 35 %, у СК «Мегарусс» – 10 % и у САО «ВСК» – 5 %.

Рабочая группа на космодроме Восточный проводит заседание по анализу сложившейся ситуации. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что делать скоропалительные выводы по поводу потерянной связи со спутником пока рано. Он призвал дождаться официальной информации о состоянии космического аппарата от Роскосмоса.

Просмотров всего: 1532

#космодром #космос #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Рыыыж

    Рыыыж
    46 минут назад

    Ок. Жду инфу.

  • Я сама

    Я сама
    42 минуты назад

    РыыыжОк. Жду инфу.


    Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа.............................

  • ay

    ay
    40 минут назад

    а моделирование пуска слабо было провести, раз прога косячная?

  • DimonS

    DimonS
    35 минут назад

    В очередной раз затопили 19 болванок.

  • На Берлин

    На Берлин
    30 минут назад

    Сколько уже можно куражится за деньги налогоплательщиков. Ну косяки на Восточном, что не ясно то. Какая область такие и полеты.

  • Я сама

    Я сама
    24 минуты назад

    На Берлин

    Сколько уже можно куражится за деньги налогоплательщиков. Ну косяки на Восточном, что не ясно то. Какая область такие и полеты.



    Пока не закончатся налогоплательщики, а вместе с ними и их деньги

  • V.M.

    V.M.
    21 минута назад

    Причиной неудачного запуска «Метеора-М» назвали человеческий фактор

    Газета.Ru

    19:01 Спутник «Метеор-М» не вышел на связь

    Ведомости

    18:06 СМИ сообщили о возможном падении спутника «Метеор-М» в океан

    REGNUM 18:32

    В «Роскосмосе» подтвердили невыход спутника «Метеор-М» на орбиту

    Ещё 32 сообщения

    Про " божий промысел" никто что-то не пишет...

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    2 минуты назад



    Причиной неудачного запуска «Метеора-М» назвали человеческий фактор



    Действительно. Человеческий фактор. В 2017 году.

    Когда все расчёты и корректировки делаются на компьютере программами и при малейших неточностх в нагрузках программы выдают красное окно с ошибкой.

    Сейчас все процессы автоматизированы - все наргузки моделируются и можно сразу увидеть все ненадёжные и слабые места расчётов-конструкций.

    так что "Человеческий фактор" - такая себе история.

    Не в наше время.

  • На Берлин

    На Берлин
    53 секунды назад

    Скорее человеческий фак ю.

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 4

Фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б» упали в Якутии

Происшествия

Хулиган с авиарейса Благовещенск – Екатеринбург согласился с наказанием

Общество 29

В космос с Восточного полетела освященная ракета
Происшествия 38

Спутник «Метеор-М», запущенный с Восточного, пока молчит