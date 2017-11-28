Федеральные СМИ назвали второй пуск с Восточного провалом

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Теперь говорится о том, что на связь не выходят и 17 иностранных спутников, которые были отправлены в космос попутной нагрузкой, пишет «Газета.Ru». Также нет связи с аппаратом «Бауманец-2», разработанным студентами МГТУ имени Баумана и созданным по заказу университета в НПО машиностроения, сообщает «РИА Новости».

«Отделение остальных спутников от "Фрегата" должно состояться через четыре часа после пуска. Пока никакой информации нет. Связи ни с "Фрегатом", ни с аппаратами нет», – пояснил источник в «Главкосмосе».

Между тем появилась информация, что спутник «Метеор-М 2-1», который 28 ноября был запущен с космодрома Восточный, мог затонуть в Атлантическом океане после схода с орбиты. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в ракетно-космической отрасли. Он отметил, что взрыва не зафиксировано, а значит, спутник мог просто упасть.

Также сообщается, что спутник «Метеор‐М» мог рухнуть из‐за человеческого фактора. Авария, по мнению источника, произошла из-за ошибки в полетном задании ракеты-носителя. Неправильно оно было составлено и для разгонного блока «Фрегат».

«В результате первый импульс был выдан не в той ориентации, которая необходима, поэтому разгонный блок вместе со спутником вошел в атмосферу и упал в Атлантический океан. Допущенная в программе ошибка могла стать причиной неверного разворота ракеты-носителя по тангажу. Из-за нее же, вероятно, положение платформы разгонного блока оказалось некорректным», – сказал источник.

Источник подчеркнул, что на стабилизацию ситуации после отделения от третьей ступени разгонному блоку не хватило времени.

По информации «Интерфакса», «Метеор-М» был застрахован примерно на 2,5 миллиарда рублей. Страховщиками не выведенного на орбиту спутника являются «СОГАЗ» , «Ингосстрах» , «Мегарусс» и «ВСК». В частности, доля «СОГАЗа» в договоре страхования составляет 50 %, у «Ингосстраха» – 35 %, у СК «Мегарусс» – 10 % и у САО «ВСК» – 5 %.

Рабочая группа на космодроме Восточный проводит заседание по анализу сложившейся ситуации. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что делать скоропалительные выводы по поводу потерянной связи со спутником пока рано. Он призвал дождаться официальной информации о состоянии космического аппарата от Роскосмоса.