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28ноября
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Студенты Амурского педколледжа показали таланты

Студенты Амурского педколледжа показали таланты

Творческий конкурс-концерт под названием «Фейверк талантов» провели в Амурском педагогическом колледже. Мероприятие впервые организовали в этом году. Студенты смогли отвлечься от учёбы и показать все, на что они способны.

Всего на концерте было 14 номеров. Студенты танцевали, пели, играли на музыкальных инструментах, читали стихи.

В мероприятии приняли участие и студенты с ограниченными возможностями здоровья. Они показали танец жестов. В конце мероприятия лучших наградили дипломами.

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#конкурсы #концерты #ссузы

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