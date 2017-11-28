Студенты Амурского педколледжа показали таланты

Творческий конкурс-концерт под названием «Фейверк талантов» провели в Амурском педагогическом колледже. Мероприятие впервые организовали в этом году. Студенты смогли отвлечься от учёбы и показать все, на что они способны.

Всего на концерте было 14 номеров. Студенты танцевали, пели, играли на музыкальных инструментах, читали стихи. В мероприятии приняли участие и студенты с ограниченными возможностями здоровья. Они показали танец жестов. В конце мероприятия лучших наградили дипломами.

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Екатерина PL