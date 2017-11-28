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сегодня, 18:14 4

Фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б» упали в Якутии

Фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б» упали в Якутии
Фото: roscosmos.ru

Падение створок головного обтекателя и частей центрального блока ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной с космодрома Восточный 28 ноября, зафиксировали группы наблюдения в Алданском и Вилюйском районах Якутии. Поиски пройдут в среду, сообщает «Интерфакс».

В администрации сообщили, что группы наблюдения зафиксировали падение створок головного обтекателя. Погода в районе безоблачная, температура – минус 30 градусов.

«Падение фрагментов зафиксировано. Сейчас темно. Поиски с участием специалистов у нас будут по плану завтра», – сообщил министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев.

«Все упало в заданном районе. Беспилотные аппараты направились сейчас на предполагаемое место падения», – сообщил глава Алданского района Северин Поздняков.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками состоялся 28 ноября. На околоземное пространство он должен был доставить космический аппарат гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М» № 2-1 для климатических наблюдений и 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки. Пока установить связь с «Метеор-М» № 2-1 не удалось.

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#космодром #космос

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Комментарии
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  • На Берлин

    На Берлин
    1 час назад

    Спутник тоже где-то там же. Не долетел короче. Даже обмыть не успели. Печалька.

  • Adolf

    Adolf
    23 минуты назад

    На БерлинСпутник тоже где-то там же. Не долетел короче. Даже обмыть не успели. Печалька.


    Есть повод помянуть православную ракету и православный спутник

  • Adolf

    Adolf
    21 минута назад

    А мощи православного спутнику будут собраны и розданы по храмам российским?

  • На Берлин

    На Берлин
    13 минут назад

    Наливай. Мужчины стоя женщины до дна, так вроде в писании говорилось.

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