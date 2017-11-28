Фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б» упали в Якутии

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В администрации сообщили, что группы наблюдения зафиксировали падение створок головного обтекателя. Погода в районе безоблачная, температура – минус 30 градусов.

«Падение фрагментов зафиксировано. Сейчас темно. Поиски с участием специалистов у нас будут по плану завтра», – сообщил министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев.

«Все упало в заданном районе. Беспилотные аппараты направились сейчас на предполагаемое место падения», – сообщил глава Алданского района Северин Поздняков.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками состоялся 28 ноября. На околоземное пространство он должен был доставить космический аппарат гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М» № 2-1 для климатических наблюдений и 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки. Пока установить связь с «Метеор-М» № 2-1 не удалось.