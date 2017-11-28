Хулиган с авиарейса Благовещенск – Екатеринбург согласился с наказанием

«Он согласился с протоколом, что он действительно нецензурно выражался, находился в состоянии алкогольного опьянения. Возражений не имеет. Но в дальнейшем будут проводиться разбирательства, касающиеся соблюдения законодательства и прав. Этим займутся транспортная прокуратура и следственный комитет на транспорте. Мы направим им часть материалов», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу.

Как сообщало информагентство, пассажир устроил дебош в лайнере авиакомпании «Уральские авиалинии», который направлялся из Благовещенска в Екатеринбург – в аэропорт Кольцово. Мужчина вел себя настолько неадекватно, что его пришлось связать и заклеить ему рот. В Кольцово дебошира передали полицейским. Позже стало известно, что инцидент произошел 27 ноября, а хулиган не из Амурской области.