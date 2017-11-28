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28ноября
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Хулиган с авиарейса Благовещенск – Екатеринбург согласился с наказанием

Хулиган с авиарейса Благовещенск – Екатеринбург согласился с наказанием

Пассажир, который устроил дебош во время авиарейса Благовещенск – Екатеринбург, не стал возражать против наказания. Мужчина привлечен к ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», что предполагает штраф от 500 до 1 000 рублей.

«Он согласился с протоколом, что он действительно нецензурно выражался, находился в состоянии алкогольного опьянения. Возражений не имеет. Но в дальнейшем будут проводиться разбирательства, касающиеся соблюдения законодательства и прав. Этим займутся транспортная прокуратура и следственный комитет на транспорте. Мы направим им часть материалов», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу.

Как сообщало информагентство, пассажир устроил дебош в лайнере авиакомпании «Уральские авиалинии», который направлялся из Благовещенска в Екатеринбург – в аэропорт Кольцово. Мужчина вел себя настолько неадекватно, что его пришлось связать и заклеить ему рот. В Кольцово дебошира передали полицейским. Позже стало известно, что инцидент произошел 27 ноября, а хулиган не из Амурской области.

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#происшествия #транспорт

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