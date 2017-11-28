В космос с Восточного полетела освященная ракета

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За два дня до запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» космодром Восточный посетил епископ Лукиан. Он окропил святой водой саму ракету, метеорологический спутник и персонал космодрома.

На стратегический объект правящего архиерея пригласило руководство космодрома и представители «Роскосмоса». Помимо окропления святой водой, епископ «совершил молебен на начало благого дела на территории стратегического объекта и благословил специалистов, принимающих участие в запуске», сообщается на сайте Благовещенской епархии.

Первый исторический запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный в апреле 2016 также начинался с обряда освящения. Тогда епископ Лукиан окроплял святой водой ракету-носитель «Союз-2.1а» с тремя спутниками.

Позже протодиакон РПЦ Андрей Кураев возложил ответственность за срыв пуска на главу амурской епархии. По мнению Кураева, священники должны нести ответственность за освящённые ракеты, так как освящение является видом их профессиональной деятельности.

Традиция освящать космические мероприятия пошла с 1994 года, когда Александр Викторенко, командир экипажа, направляющегося к станции «Мир», попросил священника благословить участников экспедиции и освятить ракету, сообщает портал «Медуза».