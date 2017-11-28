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28ноября
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В космос с Восточного полетела освященная ракета

В космос с Восточного полетела освященная ракета
Фото: blaginform.ru

За два дня до запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» космодром Восточный посетил епископ Лукиан. Он окропил святой водой саму ракету, метеорологический спутник и персонал космодрома.

На стратегический объект правящего архиерея пригласило руководство космодрома и представители «Роскосмоса». Помимо окропления святой водой, епископ «совершил молебен на начало благого дела на территории стратегического объекта и благословил специалистов, принимающих участие в запуске», сообщается на сайте Благовещенской епархии.

Первый исторический запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный в апреле 2016 также начинался с обряда освящения. Тогда епископ Лукиан окроплял святой водой ракету-носитель «Союз-2.1а» с тремя спутниками.

Позже протодиакон РПЦ Андрей Кураев возложил ответственность за срыв пуска на главу амурской епархии. По мнению Кураева, священники должны нести ответственность за освящённые ракеты, так как освящение является видом их профессиональной деятельности.

Традиция освящать космические мероприятия пошла с 1994 года, когда Александр Викторенко, командир экипажа, направляющегося к станции «Мир», попросил священника благословить участников экспедиции и освятить ракету, сообщает портал «Медуза».

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#космодром #космос #религия

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Комментарии
Показать все (29) Обсудить на форуме
  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    ну вот, а ракета вроде не доползла до орбиты. каждый должен заниматься своим делом и кадило в технических вопросах не поможет

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    эх, знали бы об этом Королев и Гагарин... ну да ладно, сейчас где только кадилом не машут. но почему приглашают только христианских попов? страна то у нас разная. мусульмане, буддисты и прочие могут обидеться. пусть своих делегатов на освещение направляют, чтоб наверняка. можно вообще дальше пойти, раз это помогает волшебным образом все технические проблемы решить. на каждом вокзале, аэропорту пусть священники дежурят. отправляется поезд - окропил. самолет перед взлетом тоже "отремонтировал". так глядишь и аварий меньше будет и ненужный технический персонал можно оптимизировать, чтоб расходов не было. да! и все матчи, особенно сборной по футболу, нужно особо сильно окроплять. прям макать нужно футболистов перед выходом на поле, чтоб всех разгромили. оказывается права была сказка про волшебную палочку! и главное недорого берут!

  • ay

    ay
    2 часа назад

    выходит зря окропил - нарушение технологии.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    2 часа назад

    Волшебники худые,не срослось,подкорм нужен

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    ay

    выходит зря окропил - нарушение технологии.



    может вода ржавая попалась? в следующий раз нужно в первую очередь воду проверить, а то отвлеклись на проверку ракеты, вот и результат. теперь пара килограмм прилипшего планктона сопровождает спутник на дно, для его более подробного изучения.



  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    Запущенная с Восточного ракета с 19 спутниками упала в Атлантику

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Уж скольки раз говорил - не пускайте Лукиана к важным делам. Куда не влезет - везде какая-та гадость случается.

    С такими освящениями скоро и сам верующим стану.

  • Atlas

    Atlas
    1 час назад

    Интересно, Илон Маск тоже попов приглашает?

  • OT

    OT
    1 час назад

    Как только что случится так поп не причём?

  • Фергюсон

    Фергюсон
    1 час назад

    В грехе воровства космодром и ракеты строились. Не хватает у Лукиана силы на нейтрализацию. Надо самого приглашать на освящения пуска...

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Ракета ушла к языческому ( древнеримскому) богу Нептуну, А

    персонал окропленный куда ?

  • mag_28

    mag_28
    1 час назад

    Надеюсь прикрепить ладанку к самой несущей части не забыли.

    А то мало ли-столкнется с американской ракетой или звезды встретят враждебно...

    Фартовый полет-он без иконки никак.

  • Atlas

    Atlas
    1 час назад

    У кого-то же возникает идея их пригласить. Люди, опомнитесь! Это наука - сюда не надо попов звать. Это стыдно и смешно.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Atlas

    У кого-то же возникает идея их пригласить. Люди, опомнитесь! Это наука - сюда не надо попов звать. Это стыдно и смешно.



    это позор просто, даже не стыд.

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    Туж2

    Запущенная с Восточного ракета с 19 спутниками упала в Атлантику



    По ходу Лукиана не освящать а проклинать надо приглашать ​

  • На Берлин

    На Берлин
    1 час назад

    Зря полетела. Спутник уже потеряли. Все в пустую. Недоосветили по ходу.

  • Большевик

    Большевик
    1 час назад

    Ахахаах!!! Цирк! Цирк! Цирк!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Так вот в чем причина аварии.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    53 минуты назад

    Видать мало попам отстегнули. Да и страховочку, за некачественную услугу, с них получить не помешало бы.

  • Adolf

    Adolf
    39 минут назад

    Либо ракета неугодна богу либо лукеян

  • Лаконика

    Лаконика
    31 минута назад



    В космос с Восточного полетела освященная ракета



    и разбилась о небесную твердь

  • Adolf

    Adolf
    22 минуты назад

    Лаконика


    В космос с Восточного полетела освященная ракета



    и разбилась о небесную твердь


    И бороздит просторы океяна синего

  • На Берлин

    На Берлин
    22 минуты назад

    Аминь.

  • andrs

    andrs
    17 минут назад

  • Сявчинский Например

    Сявчинский Например
    14 минут назад

    Интересно, их теперь будут подпускать к ракетам?)))

  • V.M.

    V.M.
    12 минут назад

    andrs,

  • ay

    ay
    11 минут назад

    будут. ещё вдвое больший поклонный крест за... построют.

  • Vlad2

    Vlad2
    6 минут назад

    Дааа. На спутник святая водица не попала, видать... или не хватило.

  • RuMach

    RuMach
    5 минут назад

    Так и до карго культа скоро дойдем, подсмотрим за американцами и давай из говна и палок что-то похожее лепить.

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