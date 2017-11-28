Спутник «Метеор-М», запущенный с Восточного, пока молчит

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Как сообщало ИА «Амур.инфо» во вторник, 28 ноября, в намеченное время с космодрома Восточный состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». На околоземное пространство он должен доставить космический аппарат гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М» и 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки.

«Спутник "Метеор-М" должен был отделиться в 9:32 по московскому времени и начать передавать телеметрию. Пока телеметрия не получена, предварительно возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока "Фрегат"», – сообщил источник «Интерфаксу».

Позже официальная информация о спутнике появилась на сайте Роскосмоса. «Основной задачей пуска являлось выведение на солнечно-синхронную орбиту космического аппарата "Метеор-М" № 2-1. В результате работы РН "Союз-2.1б" головной блок в составе РБ "Фрегат" и КА "Метеор-М" был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь по причине его отсутствия на целевой орбите. В настоящее время ведётся анализ информации», – говорится в сообщении.

Тем временем ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает, что разгонный блок мог взорваться после первого включения двигателей. «Первое включение двигателей разгонного блока "Фрегат" произошло, но пока неизвестно, штатно оно закончилось или нет. Не ясно на данный момент, что именно произошло. Разгонный блок мог не доработать первый импульс или взорваться», – сказал собеседник агентства.

После первого запуска с Восточного СМИ также сообщали, что один из спутников – космический аппарат нанокласса SamSat-218 – не выходит на связь. Причем об этом сообщали уже через неделю после запуска. Запустить его так и не удалось. Источники сообщают, что превратившийся в космический мусор SamSat-218 сойдет с орбиты примерно 2021 году.