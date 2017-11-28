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Спутник «Метеор-М», запущенный с Восточного, пока молчит

Спутник «Метеор-М», запущенный с Восточного, пока молчит
Фото: sovzond.ru

Обновлено: 18:46

Специалисты, контролирующие выведение на орбиту спутника «Метеор-М», до сих пор не получили телеметрию космического аппарата, сообщает «Интерфакс». По информации источника издания в ракетно-космической отрасли, возможно, возникли неполадки на разгонном блоке.

Как сообщало ИА «Амур.инфо» во вторник, 28 ноября, в намеченное время с космодрома Восточный состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». На околоземное пространство он должен доставить космический аппарат гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М» и 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки.

«Спутник "Метеор-М" должен был отделиться в 9:32 по московскому времени и начать передавать телеметрию. Пока телеметрия не получена, предварительно возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока "Фрегат"», – сообщил источник «Интерфаксу».

Позже официальная информация о спутнике появилась на сайте Роскосмоса. «Основной задачей пуска являлось выведение на солнечно-синхронную орбиту космического аппарата "Метеор-М" № 2-1. В результате работы РН "Союз-2.1б" головной блок в составе РБ "Фрегат" и КА "Метеор-М" был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь по причине его отсутствия на целевой орбите. В настоящее время ведётся анализ информации», – говорится в сообщении.

Тем временем ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает, что разгонный блок мог взорваться после первого включения двигателей. «Первое включение двигателей разгонного блока "Фрегат" произошло, но пока неизвестно, штатно оно закончилось или нет. Не ясно на данный момент, что именно произошло. Разгонный блок мог не доработать первый импульс или взорваться», – сказал собеседник агентства.

После первого запуска с Восточного СМИ также сообщали, что один из спутников – космический аппарат нанокласса SamSat-218 – не выходит на связь. Причем об этом сообщали уже через неделю после запуска. Запустить его так и не удалось. Источники сообщают, что превратившийся в космический мусор SamSat-218 сойдет с орбиты примерно 2021 году.

Просмотров всего: 1782

#космодром #происшествия

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Комментарии
Показать все (38) Обсудить на форуме
  • День и ночь

    День и ночь
    3 часа назад

    Потерялся...

  • Альби

    Альби
    2 часа назад

    Представляю, сколько сейчас злорадства на ветке будет. Каждый "типахохмач" посчитает своим долгом съязвить

  • Леонидова

    Леонидова
    2 часа назад

    Другого и не ждали, учитывая масштабы воровства на космодроме

  • ay

    ay
    2 часа назад

    окропили щедро, наверное.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    АльбиПредставляю, сколько сейчас злорадства на ветке будет. Каждый "типахохмач" посчитает своим долгом съязвить


    Хохмить, что то не хочется, а вот зло -берёт.

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    представляю ощущение первых космонавтов перед запуском на восточном

  • ЮГ

    ЮГ
    2 часа назад

    Ну блин (((

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Альби

    Представляю, сколько сейчас злорадства на ветке будет. Каждый "типахохмач" посчитает своим долгом съязвить



    Это в СССР подобный казус у большинства вызвал бы сожаление. А сейчас всем наплевать и на ракету, и на спутники...



    Насчет "типа хохмачей", боюсь, что всё окажется еще смешнее, чем схохмят эти хохмачи (в том числе я).



    Ну... типа... опять сверхсложный прибор забивали кувалдой против резьбы, или кто-то гептильчику слил ради того, чтобы соседскую собачку травануть



  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Хмык

    Это в СССР подобный казус у большинства вызвал бы сожаление.



    В СССР подобный казус даже не стал бы достоянием общественности. Знали бы о нем только те, кому положено знать.



    А сейчас всем наплевать и на ракету, и на спутники...



    Оно и видно. Отбоя нет от желающих оттачивать "остроумие" по поводу и без.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    DrDimon

    Хмык

    Это в СССР подобный казус у большинства вызвал бы сожаление.



    В СССР подобный казус даже не стал бы достоянием общественности. Знали бы о нем только те, кому положено знать.



    А сейчас всем наплевать и на ракету, и на спутники...



    Оно и видно. Отбоя нет от желающих оттачивать "остроумие" по поводу и без.



    Да нет. В СССР об авариях говорили. Много первых "Союзов" падало. Как раз после смерти Королева. Космонавты погибали. Помню тогда даже какую-то растерянность в народе - "Что делается то? Неужто всё на Королеве держалось?"



    А сейчас... упала не на нас и слава богу.



  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    Хьюстон, у нас проблемы...

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    Ннннадо было лик Краба намазюкать на спутник. Слишком мало скреп было.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    из переписки с другом:

    "Почему он вообще должен выходить на связь у него был тяжелый перелёт может быть он хочет побыть один."

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    ХмыкДа нет. В СССР об авариях говорили.


    Дооооо? А как же взрыв Р-16 в начале 60-х годов, когда ракета испепелила за сотню человек? А, это сказки, а Неделин просто погиб в авиакатастрофе, да...А как в группе первых космонавтов Бондаренко заживо сгорел - тоже говорили ?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Allgemeine

    ХмыкДа нет. В СССР об авариях говорили.


    Дооооо?

    А как же взрыв Р-16 в начале 60-х годов, когда ракета испепелила за сотню человек? А, это сказки, а Неделин просто погиб в авиакатастрофе, да...

    А как в группе первых космонавтов Бондаренко заживо сгорел - тоже говорили ?



    Ты меня внимательно читал? Я говорил о первых Союзах. О довольно массовой гибели космонавтов. Набери "Комаров" в гугле.



    А по остальным авариям... думаю, что многоетогда правильно засекречивали. Гонка вооружений, гонка в космосе. "Лучше перебздеть, чем недобздеть". Это сейчас секретчики всякой ерундой маются - секретят то, что в интернете на каждой помойке в любом количестве в самом широком ассортименте и абсолютно бесплатно.



  • На Берлин

    На Берлин
    1 час назад

    СПУТНИК «МЕТЕОР-М», ЗАПУЩЕННЫЙ С ВОСТОЧНОГО, ПОКА МОЛЧИТ. Земля ему пухом. Точнее Атлантический океан.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    Хмык
    Allgemeine

    ХмыкДа нет. В СССР об авариях говорили.


    Дооооо?

    А как же взрыв Р-16 в начале 60-х годов, когда ракета испепелила за сотню человек? А, это сказки, а Неделин просто погиб в авиакатастрофе, да...

    А как в группе первых космонавтов Бондаренко заживо сгорел - тоже говорили ?



    Ты меня внимательно читал? Я говорил о первых Союзах. О довольно массовой гибели космонавтов. Набери "Комаров" в гугле.



    А по остальным авариям... думаю, что многоетогда правильно засекречивали. Гонка вооружений, гонка в космосе. "Лучше перебздеть, чем недобздеть". Это сейчас секретчики всякой ерундой маются - секретят то, что в интернете на каждой помойке в любом количестве в самом широком ассортименте и абсолютно бесплатно.





    Я Комарова то помню. И похороны останков не в закрытой форме. Я к тому клоню, в СССР говорилось лишь об тех авариях, об которых считалось нужным говорить публике. Все - выборочно, куда захотели бы поставить гриф "секретности" - туда и бы поставили, а народу скормили сказку.

    Сейчас все ерундой маются. Аж повизгивают от злословия. Мне даже стало забавно - такие "умники", навроде Леонидовой, всерьез полагают, что разгонный блок собирается прямо на космодроме ?

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Хмык

    DrDimon

    Хмык

    Это в СССР подобный казус у большинства вызвал бы сожаление.



    В СССР подобный казус даже не стал бы достоянием общественности. Знали бы о нем только те, кому положено знать.



    А сейчас всем наплевать и на ракету, и на спутники





    А сейчас... упала не на нас и слава богу.



    Именно так! Хорошо, что улетела...

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    Кстати насчет "неупала" - надо изменить траекторию ракеты. Прямо пусть над Благой пролетит. Авось, кто либо словит себе пару ступеней на дом, коли так ждут их... )

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Allgemeine

    Кстати насчет "неупала" - надо изменить траекторию ракеты. Прямо пусть над Благой пролетит. Авось, кто либо словит себе пару ступеней на дом, коли так ждут их... )



    Ну и от кого сейчас идет большее злословие?



  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    ХмыкНу и от кого сейчас идет большее злословие?


    А, забываю, что тут для половины обитателей форума ракета летает рандомно над областью, выписывая восьмерки )

    Так что от меня, дааа... )

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    https://lenta.ru/news/2017/11/28/krivorukie2/В Атлантику упала ракета вместе со всеми спутниками...

  • На Берлин

    На Берлин
    1 час назад

    Честно говоря огромное количество наших денежков утеряно. Ну давайте еще веселится. А что злорадство, дак людям лучше не станет никак.

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Чойто поцреот Нестеров молчит, громче всех орал "ура". Миллионы налогоплательщиков коту под хвост

  • akar

    akar
    1 час назад

    Потерявшийся спутник «Метеор-М» застрахован в «СОГАЗе» и «Ингосстрахе» на общую сумму 2,6 млрд рублей, сообщили порталу Коринс.ру несколько источников на страховом рынке. http://www.korins.ru/posts/4280-poteryavshiysya-sputnik-meteor-m-zastrahovan-v-sogaze-i-ingosstrahe

  • На Берлин

    На Берлин
    1 час назад

    Надо ввести налог на утилизацию утерянных спутников.

  • ay

    ay
    1 час назад

    опять "страховщикам" барышами делиться - ждите подорожания ОСАГИ и навязывания страховых услуг.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    58 минут назад

    На БерлинЧестно говоря огромное количество наших денежков утеряно. Ну давайте еще веселится. А что злорадство, дак людям лучше не станет никак.


    Чочочо??? Спутники теперь не страхуют, я чотопропустил? )

  • alex 3

    alex 3
    54 минуты назад

    А хохмить уже можно?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    54 минуты назад

    Каждый успешный запуск увеличивает риск того, что следующий будет неудачным, помните.

    так что считайте, ситуация штатная.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    53 минуты назад

    КОСМОС

    Причиной неудачного запуска «Метеора-М» назвали человеческий фактор





    Причиной аварии спутника "Метеор-М" после запуска с космодрома Восточный в Амурской области мог стать человеческий фактор, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

    Интерфакс19:23

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    52 минуты назад

    Пропавший после запуска спутник был застрахован на 2,6 млрд руб.

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/business/28/11/2017/5a1d3ab59a79474502d6b3af

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    51 минута назад

    Allgemeine

    Аж повизгивают от злословия. Мне даже стало забавно - такие "умники", навроде Леонидовой, всерьез полагают, что разгонный блок собирается прямо на космодроме ?



    Ну... Этой старой и больной мудрой зейской даме виднее, где что воруется и собирается.

  • Хмык

    Хмык
    50 минут назад

    akar

    Потерявшийся спутник «Метеор-М» застрахован в «СОГАЗе» и «Ингосстрахе» на общую сумму 2,6 млрд рублей, сообщили порталу Коринс.ру несколько источников на страховом рынке. http://www.korins.ru/posts/4280-poteryavshiysya-sputnik-meteor-m-zastrahovan-v-sogaze-i-ingosstrahe



    Стесняюсь спросить... это не тот ли СОГАЗ, который страхует в Благовещенске по медицинским полюсам? Тогда, как бы с этой ракетой области еще и медицинскую клизму не получить.



  • Я сама

    Я сама
    46 минут назад

    Хмык

    akar

    Потерявшийся спутник «Метеор-М» застрахован в «СОГАЗе» и «Ингосстрахе» на общую сумму 2,6 млрд рублей, сообщили порталу Коринс.ру несколько источников на страховом рынке. http://www.korins.ru/posts/4280-poteryavshiysya-sputnik-meteor-m-zastrahovan-v-sogaze-i-ingosstrahe



    Стесняюсь спросить... это не тот ли СОГАЗ, который страхует в Благовещенске по медицинским полюсам? Тогда, как бы с этой ракетой области еще и медицинскую клизму не получить.



    Да, он самый! И чего здесь стесняться?

  • Блохер

    Блохер
    43 минуты назад

    Виноваты педерасты! Вот уважаемы СМИ врать не будут, читайте:

    >> из-за ошибки в полетном задании первый импульс был задан не в той ориентации

    http://www.interfax.ru/russia/589367

  • Блохер

    Блохер
    42 минуты назад

    Как уже утомили эти самые, с не той ориентацией!

  • Айнура

    Айнура
    15 минут назад

    АльбиПредставляю, сколько сейчас злорадства на ветке будет. Каждый "типахохмач" посчитает своим долгом съязвить


    Большинство искренне огорчилось, да и у тех, кто хохмит, мне кажется, это защитная реакция на отвратительную новость. Подождём, может, не всё так плохо.

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