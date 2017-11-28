В детском противотуберкулезном диспансере раскрасили стены

В детском противотуберкулезном диспансере серые стены раскрасили в яркие цвета. Члены благовещенского клуба «Ротари» совместно с молодыми художниками-волонтерами решили подарить детям веселые картины и нарисовать их прямо на стенах учреждения. Подобные проекты реализованы ротарианскими клубами во многих городах России.

Ротарианцы приобрели краски и все, что нужно для работы, а рисовать вызвались участники ассоциации творческих работников культуры Амурской области. Николай Рыбак создал эскиз веселого зоопарка.

«Он по принципу раскраски. Сделаны линии, а цвет мы на ходу придумываем. Я образно называю такие эскизы резиновыми, потому что его можно растянуть хоть на километровую стену, хоть на маленькую в какой-нибудь подсобке», – рассказал художник Николай Рыбак.

Главной целью проекта было привлечь к рисованию детей. В свободное от лечебных процедур время они с удовольствием помогали художникам. На создание рисунка ушло шесть литров красок – они безопасны и без запаха. Вся работа рассчитана на три дня. Но, возможно, в будущем проект продолжится – администрация диспансера говорит, что свободных площадей для творчества в учреждении много.

«Наши детишки уже радуются, им уже веселее и интереснее. Хоть какое-то разнообразие. Здесь у нас в холле они много находятся. Сюда приходят и родители, и посторонние люди», – поделился заведующий детским отделением областного противотуберкулезного диспансера Алексей Аграновский.

С благовещенским клубом «Ротари» учреждение сотрудничает много лет. Члены клуба помогают в организации праздников для детей, приобретении необходимой медицинской и лечебной техники, принимают участие в ежегодной акции «Белая ромашка».

«Когда мы смотрим на этих больных деток, которые работают в этом художественном творчестве, мы получаем столько положительных эмоций!» – сказал президент благовещенского клуба «Ротари» Александр Черногрудов.