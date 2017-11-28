Андрей Субботин: амурской медицине не хватает профессиональных кадров

Беседа началась с вопроса о тяжелом характере министра – такое мнение бытует среди амурчан, которым доводилось работать с Андреем Субботиным.

«Оценить характер, конечно, могут лучше люди, но я думаю, что тот профессиональный путь врача хирурга, который я прошел, он, естественно, отразился и на моем характере. То есть моя профессия подразумевала принятие мною решений, которые не всегда были понятны, в том числе и для пациента, но они шли всегда ему на пользу. Поэтому тогда, когда я принимаю решение, не всегда люди понимают, что я делаю. Это приходит уже после. Из этих черт и складывается понимание характера посторонними людьми», – рассказал Андрей Субботин.

Также в интервью речь шла и о проблемах амурской медицины. Со слов министра, главная трудность – это нехватка профессиональных кадров. «У нас с примерно 1993 года произошел провал в кадрах, и уходили из медицины наиболее активные люди, которые не видели перспективы. Это не говорит о том, что остались самые плохие, но все-таки этот пласт инициативных людей, будущих организаторов, будущих врачей, он был потерян для нас. И сегодня очень сложно восстановить этот потенциал», – добавил министр здравоохранения.

Еще одной важной проблемой является невыполнение указов по заработной плате медработников. На вопрос об общей нехватке выделяемых на медицину бюджетных средств Андрей Субботин ответил: для того чтобы говорить о том, сколько денег не хватает, нужно понять, на что они расходуются. «Потому что нужно тратить приоритетно», – заключил министр.

Также гость рассказал о том, что в области в ближайшее время будет создана специальная рабочая группа по проблемам медицины. В нее войдут наиболее подготовленные главные врачи и люди из разных сфер деятельности. «Сейчас нужно понять мнения различных групп, понять, что они хотят, что они рекомендуют. Ведь сегодня проще всего критиковать», – сказал Андрей Субботин.

Помимо этого, Андрей Юрьевич говорил о том, что необходимо вернуть в амурскую медицину культуру и уважение к врачу со стороны общества. Увидеть интервью с министром можно в эфире благовещенской телекомпании «Альфа-канал» (ТНТ) во вторник, 27 ноября, в 18:15 и в 20:35. Текстовая и видеоверсии будут доступны на сайте Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».

Как сообщало Амур.инфо, о новом назначении стало известно 24 ноября. Предыдущий министр здравоохранения Николай Тезиков покинул пост по собственному желанию в августе этого года. Его обязанности исполнял первый заместитель министра Анатолий Судаков.

Андрей Субботин до вступления в должность министра работал в должности главного врача городской клинической больницы № 1. После его ухода и. о. главного врача стала его заместитель Валентина Николаевна Огей.