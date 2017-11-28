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сегодня, 17:06 10

Андрей Субботин: амурской медицине не хватает профессиональных кадров

Андрей Субботин: амурской медицине не хватает профессиональных кадров

Новый министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин стал гостем программы «Простые вопросы». В интервью Андрей Юрьевич рассказал о главных проблемах амурской медицины сегодня, а также поведал о первостепенных задачах, поставленных перед ним в новой должности.

Беседа началась с вопроса о тяжелом характере министра – такое мнение бытует среди амурчан, которым доводилось работать с Андреем Субботиным.

«Оценить характер, конечно, могут лучше люди, но я думаю, что тот профессиональный путь врача хирурга, который я прошел, он, естественно, отразился и на моем характере. То есть моя профессия подразумевала принятие мною решений, которые не всегда были понятны, в том числе и для пациента, но они шли всегда ему на пользу. Поэтому тогда, когда я принимаю решение, не всегда люди понимают, что я делаю. Это приходит уже после. Из этих черт и складывается понимание характера посторонними людьми», – рассказал Андрей Субботин.

Также в интервью речь шла и о проблемах амурской медицины. Со слов министра, главная трудность – это нехватка профессиональных кадров. «У нас с примерно 1993 года произошел провал в кадрах, и уходили из медицины наиболее активные люди, которые не видели перспективы. Это не говорит о том, что остались самые плохие, но все-таки этот пласт инициативных людей, будущих организаторов, будущих врачей, он был потерян для нас. И сегодня очень сложно восстановить этот потенциал», – добавил министр здравоохранения.

Еще одной важной проблемой является невыполнение указов по заработной плате медработников. На вопрос об общей нехватке выделяемых на медицину бюджетных средств Андрей Субботин ответил: для того чтобы говорить о том, сколько денег не хватает, нужно понять, на что они расходуются. «Потому что нужно тратить приоритетно», – заключил министр.

Также гость рассказал о том, что в области в ближайшее время будет создана специальная рабочая группа по проблемам медицины. В нее войдут наиболее подготовленные главные врачи и люди из разных сфер деятельности. «Сейчас нужно понять мнения различных групп, понять, что они хотят, что они рекомендуют. Ведь сегодня проще всего критиковать», – сказал Андрей Субботин.

Помимо этого, Андрей Юрьевич говорил о том, что необходимо вернуть в амурскую медицину культуру и уважение к врачу со стороны общества. Увидеть интервью с министром можно в эфире благовещенской телекомпании «Альфа-канал» (ТНТ) во вторник, 27 ноября, в 18:15 и в 20:35. Текстовая и видеоверсии будут доступны на сайте Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».

Как сообщало Амур.инфо, о новом назначении стало известно 24 ноября. Предыдущий министр здравоохранения Николай Тезиков покинул пост по собственному желанию в августе этого года. Его обязанности исполнял первый заместитель министра Анатолий Судаков.

Андрей Субботин до вступления в должность министра работал в должности главного врача городской клинической больницы № 1. После его ухода и. о. главного врача стала его заместитель Валентина Николаевна Огей.

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#здоровье #областная власть

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    Создание Специальной рабочей группы по проблемам медицины, в которую войдут наиболее подготовленные главные врачи и, что интересно и важно, люди из разных сфер деятельности – это очень здорово! С точки зрения логистики вступления в должность – все очень верно!

    Думаю, что среди прочих шагов для получения широкой и разнообразной информации, особенно с мест, с низов, станет, с точки зрения логистики, и самый простой и легкодоступный для всех - электронный адрес (с личным доступом только министра – без посредников), куда любой сможет написать – дать информацию, сделать дельное предложение и т.д. и т.п.

  • OT

    OT
    1 час назад

    За все отвечает Москва, Кремль, ......

  • k`kbr

    k`kbr
    45 минут назад

    Не хватает профессиональных кадров? Учите хорошо а не продавайте дипломы. При поступлении мед.вузы несколько человек на место. Давайте шансы всем, половина из них будут работать честно. А их отмечают при поступлении. Мест не хватает!!!!! Строите дополнительные вузы. И рабочие места добавится и кто то реально останется работать достойно.

  • k`kbr

    k`kbr
    43 минуты назад

    Зарплату платите достойную. Всем. Абсолютно всем!!!!! И младшему и среднему персоналу, врачам!!!! Вообще всем.

  • Я сама

    Я сама
    40 минут назад

    k`kbr

    Зарплату платите достойную. Всем. Абсолютно всем!!!!! И младшему и среднему персоналу, врачам!!!! Вообще всем.



    Именно так!!!Тогда и работой и рабочим местом будут дорожить

  • Ветерок100

    Ветерок100
    29 минут назад

    вот и претензии к АГМА

  • Ветерок100

    Ветерок100
    29 минут назад

    вот и претензии к АГМА

  • Dmitiy

    Dmitiy
    27 минут назад

    Гениально! Оказывается - есть проблема кадров! А когда в результате его руководства из гор.больницы уходили и хирурги и кардиологи почти целыми отделениями - все нормально было!!!

    Человек сидит перед телевизором и рассказывает, что нужны врачи, кадры!!!

  • Dmitiy

    Dmitiy
    17 минут назад

    Агма тут не причем. ВУЗ хороший и очень достойный. Кто захочет учиться - научится. Проблема в том, что послу ВУЗа устроившись на работу врач (это уже врач!, не практикант и не студент!) получает какие-то маленькие кусочки зарплаты. Экстенсивный путь развития - бесконечно дежурить! подрабатывать. При таком ритме жизни нет ни стимула самосовершенствоваться, ни возможностей. Врач не ездит на повышение квалификации ни в Москву, ни в С-Петербург, вообще никуда (нет денег, да и времени!). Более-менее достойные деньги могут получить только приближенные к администрации, прикормленные сотрудники (за счет этих людей и вытягивается СРЕДНЯЯ зарплата). Вот и вся магия. Не надо изобретать велосипед! Весь рецепт достойной работы отрасли - в достойной оплате труда конкретного, зачастую рядового работника. А не в красивых отчетах от карманной бухгалтерии.

  • Варфоломей

    Варфоломей
    3 минуты назад

    Амурской медицине, как и медицине всей РФ(не брать во внимание медицину Кремлевскую, это не про нее...) не хватает наверное скорее хорошего пинка... Граждане России, работающие, платят очень значительные отчисления из ФЗП в медицину, а медицины то по факту-никакой и нет...Получить медпомощь минимально приемлемого уровня просто невозможно... Это может подтвердить почти каждый гражданин, хоть однажды обратившийся за медпомощью... Очереди, неприлично долгое ожидание примитивного аппаратного обследования(можно умереть, не дождавшись)...поэтому многие не раздумывая идут в платные, коммерческие клиники, где часто те же самые, такие аморфные в муниципальном медучреждении, медработники, в коммерческой структуре неузнаваемо активны, внимательны и энергичны, и профессонализм их уже не вызывает сомнений... А верховная власть страны относительно этой "скотской" "народной" медицины проявляет преступное благодушие...

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