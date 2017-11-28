В Благовещенске задержан 21-летний организатор подставных аварий

В расследовании дела об автоподставах, на которых наживались мошенники, количество обвиняемых выросло в четыре раза: теперь их более 40 человек. Они обвиняются в совершении 19 преступных эпизодов с подставными авариями.

Видео: пресс-служба областного управления МВД

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в мае 2017 года полиция задержала несколько амурчан, которые подозревались в мошенничестве в сфере автострахования. Они устраивали подставные ДТП, за которые им удалось получить страховые выплаты в размере более трех миллионов рублей. Первоначально подставных ДТП насчитали 14.

Уже в июне количество преступных эпизодов выросло до 17, а подозреваемых – до 16 человек. В одном из мессенджеров фигуранты дела создали группу, в которой выкладывали предложения об участии в подставных авариях.

Следствие установило, что с июля 2016 года по июнь 2017 года обвиняемые получали денежные выплаты от страховых компаний за якобы повреждённый в ДТП автомобиль. Расследование уголовного дела началось в апреле 2017 года. С этого момента следователи установили немало новых обстоятельств. Изначально в качестве обвиняемых фигурировали 10 жителей Приамурья, в настоящий момент их количество достигло 41. Они обвиняются в совершении 19 преступных эпизодов.

Установлена причастность 21-летнего жителя Благовещенска в совершении шести мошенничеств. Одно из них связано с резонансным ДТП, произошедшим в областном центре в марте 2017 года, с участием шести автомобилей. Тогда четыре машины были припаркованы вдоль дороги по улице Шимановского, еще две – Toyota Sprinter и Toyota Mark II – не поделили проезжую часть. По предварительной информации, один из автомобилей, уходя от столкновения, выехал на парковку. В результате пострадали пять машин.

По версии следствия, это ДТП является подставным. Его организовал тот самый 21-летний благовещенец. Обвиняемый сам в дорожно-транспортных происшествиях не участвовал, лишь организовывал их. За каждую свою «консультацию» он получал 15 тысяч рублей.

Его задержали в ноябре 2017 года. По фактам мошенничеств, совершенных задержанным, возбуждены уголовные дела, соединенные с имеющимся в одно производство. Обвиняемый признал вину и находится в СИЗО, сообщает пресс-служба областного управления МВД.