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Свадьба под бой курантов: 30 благовещенских пар решили расписаться 31 декабря

Свадьба под бой курантов: 30 благовещенских пар решили расписаться 31 декабря
Фото: svadbodelov.ru

28 ноября в амурском управлении ЗАГС завершился прием заявлений от желающих связать себя узами брака 31 декабря. Возможность зарегистрировать отношения в последний день года в управлении подарили в честь 100-летия со дня его образования.

Принимать заявления от желающих расписаться 31 декабря начали за месяц и два дня. Сегодня прием заявлений завершился – всего поступило 30 заявлений от будущих молодоженов. Одна пара даже пожелала обменяться клятвами верности прямо под бой курантов – в 12 часов ночи. Все регистрации будут торжественными.

«30 пар у нас – это очень много. Вообще, по административному регламенту, чтобы оказать услугу, как положено, положено 22-24 пары. Мы будем разбивать: часть днем будет работать и какая-то часть на ночное время записалась», – рассказала начальник амурского управления ЗАГС Наталья Томилова.

Вековой юбилей амурское управление ЗАГС отмечает 18 декабря 2017 года. В этот день тоже будут регистрировать отношения, несмотря на то, что дата выпадает на понедельник – день, обычно свободный от регистраций. Стать мужем и женой в день столетия управления пожелали три пары. Официально прием заявлений и на эту дату уже завершился, но могут быть исключения – в случае, если паре необходимо узаконить отношения в сокращенные сроки. Поводом, к примеру, может послужить беременность невесты.

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#Новый год #праздники

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