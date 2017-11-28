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28ноября
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сегодня, 16:11 0

Валентина Калита поднялась в медиарейтинге с восьмого на шестое место

Валентина Калита поднялась в медиарейтинге с восьмого на шестое место
Фото: admblag.ru

В медиарейтинге мэров дальневосточных столиц за октябрь 2017 года глава администрации Благовещенска Валентина Калита заняла шестое место из девяти. Рейтинг составила компания «Медиалогия».

Валентина Сергеевна выравнивает свои позиции в медиапространстве. В августе этого года мэр Благовещенска находилась на восьмом месте, обгоняя лишь руководителя Анадыря Илью Давиденко. Впрочем, в 2017-м у нее были по-настоящему высокие рейтинги: 4 место в мае. В октябре «место даме уступили» главы Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска.

Лидером рейтинга является мэр Якутска Айсен Николаев, который не спукается с высшей ступени практически никогда. В октябре его медиаиндекс был почтив два раза больше, чем у мэра Хабаровска Александра Литвинова, занимающего второе место.

Кроме этих двух чиновников, никто в ДФО больше стабильные лидерские места не занимает. Периодически в тройку лидеров входят мэры Владивостока, Магадана, Южно-Сахалинска, но они же время от времени скатываются в «подвал» рейтинга.

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#городская власть #мэрия #СМИ

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