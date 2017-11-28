«Волнительно смотреть»: в соцсетях делятся фото и видео ракеты, стартовавшей с Восточного

Как сообщало Амур.инфо, за запуском только со специальных смотровых площадок в Приамурье наблюдали сотни людей. Многие следили за стартом через Интернет – при помощи видеотрансляций. В соцсетях пишут, что ракета интересовала даже домашних животных.

«По дороге в Циолковский на космодром»:

«30 минут до старта!!!»:

«Котэ смотрит пуск с космодрома Восточный в прямом эфире»:

«Ждем)) ща полетит»:

За пуском наблюдали и юные амурчане:

«Посмотрели запуск»:

«@roscosmosofficial молодцы! Волнительно даже смотреть это из Москвы, космос должен вызывать только такие эмоции», – поделился один из пользователей, наблюдавших видеотрансляцию.

«Надеюсь, наша порция радиации не пропала зря»:

«Полетела, родимая»:​

«Вид с балкона»: ​

«Не буду отставать от других))) я тоже немного засняла запуск ракеты "Союз-2". Снимала из окна своего кабинета)))) гул было слышно и здесь!»:​

«Запуск»: