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28ноября
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сегодня, 15:56 3

«Волнительно смотреть»: в соцсетях делятся фото и видео ракеты, стартовавшей с Восточного

«Волнительно смотреть»: в соцсетях делятся фото и видео ракеты, стартовавшей с Восточного

За стартом с космодрома Восточный, который состоялся 28 ноября, следили жители Амурской области и других регионов России. Теперь россияне активно делятся в социальных сетях фото и видео о пуске ракеты.

Как сообщало Амур.инфо, за запуском только со специальных смотровых площадок в Приамурье наблюдали сотни людей. Многие следили за стартом через Интернет – при помощи видеотрансляций. В соцсетях пишут, что ракета интересовала даже домашних животных.

«По дороге в Циолковский на космодром»:

«30 минут до старта!!!»:

«Котэ смотрит пуск с космодрома Восточный в прямом эфире»:

«Ждем)) ща полетит»:

За пуском наблюдали и юные амурчане:

«Посмотрели запуск»:

«@roscosmosofficial молодцы! Волнительно даже смотреть это из Москвы, космос должен вызывать только такие эмоции», – поделился один из пользователей, наблюдавших видеотрансляцию.

«Надеюсь, наша порция радиации не пропала зря»:

«Полетела, родимая»:​

«Вид с балкона»: ​

«Не буду отставать от других))) я тоже немного засняла запуск ракеты "Союз-2". Снимала из окна своего кабинета)))) гул было слышно и здесь!»:​

«Запуск»:

Просмотров всего: 295

#интернет #космодром #космос

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Комментарии
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  • На Берлин

    На Берлин
    7 минут назад

    Ну ща богато заживем. Это ж какое счастье привалило. Столько на голову свалилось.

  • домовенок

    домовенок
    2 минуты назад

    Чо, уже свалилось?

  • На Берлин

    На Берлин
    14 секунд назад

    Ну за 18 спутников кому то и свалилось. Нам что ли. Акстись.

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