«Волнительно смотреть»: в соцсетях делятся фото и видео ракеты, стартовавшей с Восточного
За стартом с космодрома Восточный, который состоялся 28 ноября, следили жители Амурской области и других регионов России. Теперь россияне активно делятся в социальных сетях фото и видео о пуске ракеты.
Как сообщало Амур.инфо, за запуском только со специальных смотровых площадок в Приамурье наблюдали сотни людей. Многие следили за стартом через Интернет – при помощи видеотрансляций. В соцсетях пишут, что ракета интересовала даже домашних животных.
«По дороге в Циолковский на космодром»:
«30 минут до старта!!!»:
«Котэ смотрит пуск с космодрома Восточный в прямом эфире»:
«Ждем)) ща полетит»:
За пуском наблюдали и юные амурчане:
«Посмотрели запуск»:
«@roscosmosofficial молодцы! Волнительно даже смотреть это из Москвы, космос должен вызывать только такие эмоции», – поделился один из пользователей, наблюдавших видеотрансляцию.
«Надеюсь, наша порция радиации не пропала зря»:
«Полетела, родимая»:
«Вид с балкона»:
«Не буду отставать от других))) я тоже немного засняла запуск ракеты "Союз-2". Снимала из окна своего кабинета)))) гул было слышно и здесь!»:
«Запуск»:
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