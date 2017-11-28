Трехчасовой рок на ФОКе: Белогорск готовится к благотворительному концерту

Фото: пресс-служба Белогорска

Рок на ФОКе организуют 23 декабря, таким образом планируют собрать средства для завершения строительства долгожданного ФОКа.

«Подготовка к концерту идет полным ходом, – рассказала директор дома культуры «Амурсельмаш» Маргарита Терещенко. – Формируем состав участников концерта, разрабатываем сценарий и конкурсы, оформление концертной площадки».

Участие в рок-концерте подтвердили 8 коллективов. Пять из них – белогорские группы: «Версия», Sound Cord, «Джек дау», «СССР», «Коллизия», а также музыканты из сел Ромны, Екатеринославки и Возжаевки. Планируется, что выступление каждого коллектива продлится около 20 минут.

«Зрители концерта смогут не только послушать рок в живом исполнении, – добавила Маргарита Терещенко. – На сцене ФОКа выступят танцевальные коллективы с современными номерами. Ведущими предновогоднего шоу станут Дед Мороз классический и Рок-Снегурочка. Участников шоу ждут многочисленные конкурсы».

Организаторы продумывают оформление универсального зала. Известно, что будут установлены две новогодние ели, яркие фотозоны, иллюминация. Во время рок-концерта откроется точка продажи буфетной продукции и горячих напитков.

Первый благотворительный рок-концерт, направленный на привлечение внимания к сбору средств для завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России Сергея Солнечникова, состоялся 30 декабря 2016 года. Рок-марафон девяти рок-групп Амурской области длился три часа. Музыканты из Завитинска, Благовещенска и Белогорска исполнили более полусотни композиций в поддержку народной стройки.