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Амурские КВНщики накануне шутили на тему космодрома Восточный

Амурские КВНщики накануне шутили на тему космодрома Восточный

В понедельник, 27 ноября, в ОКЦ прошел фестиваль амурской лиги «Союз». В преддверии запуска ракеты на сцене несколько раз пошутили про космодром. Одна из шуток была о Восточном и купюре номиналом 2 000 рублей. Она и получила приз.

Лучшую шутку по версии телеканала «ТНТ-Благовещенск» озвучила известная команда КВН People. Три ее участника изобразили строителей космодрома, которые держат в руках новую купюру в 2 000 рублей с изображением Восточного. «Рабочие» недоуменно переводят взгляд с рисунка на якобы реальный космодром и говорят: «Ну мы, по ходу, его не достроили».

Эта же команда заняла первое место на фестивале. Всего на сцене выступили 15 команд – школьные, студенческие и взрослые коллективы города. Только от одного вуза – ДВОКУ – заявились пять коллективов. Один из них также завоевал приз за лучшую шутку, но уже по версии фестиваля, и второе общее место.

Третье место поделили школьные команды «СМС» и «Мы нормальные». Жюри отметило, что некоторые школьные команды оказались сильнее студенческих и взрослых.

На сцену вышла и легендарная команда «В отрыв». Ее актер забрал приз за лучшую мужскую роль.

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#конкурсы #космодром #отдых

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