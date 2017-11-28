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Пассажира, хулиганившего в самолете «Уральских авиалиний» привлекли за мелкое хулиганство

Пассажира, хулиганившего в самолете «Уральских авиалиний» привлекли за мелкое хулиганство
Фото: instagram.com/mreporter_blg

Уральская полиция расценила действия пассажира, который устроил дебош во время авиарейса Благовещенск – Екатеринбург, как мелкое хулиганство. На мужчину составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу сообщает, что хулиган – житель города Набережные Челны, ему 55 лет.

Как сообщало Амур.инфо, мужчина устроил дебош в самолете авиакомпании «Уральские авиалинии», который следовал из Благовещенска в аэропорт Кольцово Екатеринбурга. Он вел себя неадекватно – кричал, ругался матом, а также приставал к соседям. Хулигана пришлось скрутить и приклеить скотчем к креслу, а также заклеить ему рот. В аэропорту Кольцово дебошира передали полицейским.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Кукумбер

    Кукумбер
    50 минут назад

    Странно, я думал что местный, амурчанин

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