Пассажира, хулиганившего в самолете «Уральских авиалиний» привлекли за мелкое хулиганство

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Уральская полиция расценила действия пассажира, который устроил дебош во время авиарейса Благовещенск – Екатеринбург, как мелкое хулиганство. На мужчину составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу сообщает, что хулиган – житель города Набережные Челны, ему 55 лет.

Как сообщало Амур.инфо, мужчина устроил дебош в самолете авиакомпании «Уральские авиалинии», который следовал из Благовещенска в аэропорт Кольцово Екатеринбурга. Он вел себя неадекватно – кричал, ругался матом, а также приставал к соседям. Хулигана пришлось скрутить и приклеить скотчем к креслу, а также заклеить ему рот. В аэропорту Кольцово дебошира передали полицейским.