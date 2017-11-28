Сотни людей собрались на смотровых площадках, чтобы увидеть пуск с Восточного

На месте работает корреспондент «Альфа-канала». По ее словам на площадке присутствуют около 50 представителей СМИ со всей России.

«Нас привезли за два часа до запуска, все ждут. Нам предоставили теплое помещение, где мы греемся, пьем чай. Здесь, кстати, присутствует журналист, который видел пуск еще с космодрома Свободный. И также он был на первом запуске с Восточного. Он говорит, что Восточный – действительно самый современный космодром в России и наиболее модернизированный. Единственный минус, по его словам, в том, что приходится везти части ракеты из центра страны и собирать тут. Было бы, конечно, удобнее, если бы весь процесс шел на месте», – рассказала корреспондент «Альфа-канала» Елизавета Бедник.

На другой площадке, расположенной чуть дальше, собралась активная молодежь, школьники из Благовещенска, Циолковского, Шимановского, студенты космической специальности из АмГУ.

«Тут у нас организована полевая кухня, народ проводит игры, поет песни, водит хороводы. Стоит большая палатка, где есть булочки, чай, кофе. Оттуда виден сам стартовый комплекс, мы надеемся, сам пуск тоже будет хорошо видно. Стоят машины МЧС, скорая дежурит. Около двухсот человек на площадке, но сказать точно нельзя, потому что многие сидят в автобусах, греются. Вообще, всем, конечно, очень интересно посмотреть, как это будет», – поделилась благовещенка Наталья.